Презентация исследования о влиянии ЧМ-2018 по футболу на Россию

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RT
В Москве проходит презентация результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы». В ней принимают участие вице-премьер Аркадий Дворкович, глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, руководители регионов, в которых пройдут матчи турнира, а также представитель консалтинговой компании McKinsey. RT ведёт прямую трансляцию.

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Футбол ЧМ по футболу 2018
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