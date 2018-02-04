Гнутся шведы: сборная России в 25-й раз выиграла чемпионат мира по бенди

Сборная России по хоккею с мячом в финале домашнего чемпионата мира обыграла Швецию со счётом 5:4 и в 25-й раз стала сильнейшей командой планеты. Российскому коллективу удалось взять у скандинавов реванш за поражение в решающем матче прошлогоднего ЧМ. О турнирном пути финалистов и игре за золото — в материале RT.

Классика бенди

Противостояние России и Швеции давно превратилось в классику хоккея с мячом. Именно эти команды ежегодно разыгрывают между собой золотые награды на чемпионате мира. В этом году им предстояло сделать это в 17-й раз (если не брать в расчёт советский период). При этом скандинавы побеждали чаще — девять побед против семи у россиян.

Изредка в противостояние вмешивается Финляндия. Так было в 2011 и 2016 годах, и оба раза финны в решающем матче уступали россиянам.

Отечественная же сборная в последний раз не попадала в финал первенства планеты в 2004 году. Тогда золото разыграли как раз финны и шведы.

А в прошлом году «Тре Крунур» удалось прервать четырёхлетнюю гегемонию России на ЧМ. Разумеется, подопечные Михаила Юрьева горели желанием взять у главного соперника реванш перед домашними трибунами.

Впервые пути команд на турнире пересеклись ещё на групповом этапе, и шведы одержали победу — 6:3. А в ворота финнов и норвежцев «Тре Крунур» вообще отправила суммарно 26 мячей. Россияне покуражились лишь в матче с Норвегией — 15:1, а вот финнов обыграли не без труда и с минимальным преимуществом — 2:1.

Зато в четвертьфинале Россия 26 раз огорчила Германию, а в полуфинале не оставила шансов всё той же Финляндии — 8:2. Шведам же за шаг до решающего противостояния пришлось помучиться с Казахстаном — 5:4.

Триллер в Хабаровске

Начался финальный матч с дубля Алмаза Миргазова. В промежутке между мячами российского хоккеиста пробить Романа Черных удалось и шведам, но их гол был отменён из-за положения вне игры.

Однако скандинавы не думали сдаваться и вскоре всё-таки сократили отставание в счёте. Пер Хельмюрс в красивом проходе обыграл сразу четырёх соперников и поразил ворота. К счастью, в середине тайма России удалось вернуть себе преимущество в два мяча: Алан Джусоев не оставил шансов голкиперу оппонента после розыгрыша углового.

Незадолго до перерыва всё тот Джусоев серьёзно подвёл свою команду. За удар соперника он получил десятиминутное удаление. И если до перерыва россиянам дотерпеть удалось, то спустя 18 секунд после начала второй половины встречи шведы разыграли лишнего и сократили отставание в счёте до минимума.

К счастью, практически тут же гости тоже заработали удаление, и подопечные Михаила Юрьева реализовали его. Сергей Ломанов продрался сквозь оборонительные редуты обороны соперника и покатил мяч свободному Максиму Ишкельдину, который не промахнулся.

Однако это был ещё далеко не конец. Скандинавы не собирались сдаваться и бросились вперёд всей командой. Оборона россиян не выдержала напряжения и дрогнула. Сперва Даниэль Берлин добил мяч в сетку, а спустя пару минут Адам Гильям обыграл Черных и покатил снаряд в пустые ворота — 4:4. Трибуны стадиона «Ерофей» резко притихли.

Тут же шведы могли вовсе выходить вперёд, но Линус Петтерссон из убойной позиции пробил в штангу. В этот момент ценой огромных усилий сборной России всё же удалось остановить собственное свободное падение и стабилизировать игру.

А за десять минут до конца, когда казалось, что овертайма не избежать, хозяева забили победный мяч. Миргазов, который стал настоящим героем встречи, откликнулся на верховую передачу и оформил хет-трик — 5:4.

В концовке шведы устроили настоящий навал, но российская команда, закрывшись у своих ворот, сдержала атакующие наскоки действующих чемпионов мира и взяла реванш за прошлогоднее поражение.