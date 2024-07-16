Смазанная премьера: Самоделкина дебютировала на чемпионате Казахстана с падением, но не стоит торопить события

Дебют Софьи Самоделкиной на чемпионате Казахстана в Караганде вышел не слишком эффектным. Бывшая российская фигуристка стала второй в короткой программе, но упала с тройного лутца и набрала мизерную для себя сумму баллов. Впрочем, оценивать выступление подопечной Евгения Плющенко строго ещё слишком рано — на данном этапе ей куда важнее обкатать программы, получить соревновательный опыт и набрать нужные физические кондиции, чтобы попытаться вернуться в элиту женского катания.

Во вторник на чемпионате Казахстана в Караганде случился едва ли не самый долгожданный дебют сезона: после продолжительного карантина, связанного со сменой спортивного гражданства, на соревновательный лёд вышла Софья Самоделкина. В короткой программе фигуристка осталась второй, сорвав наиболее дорогостоящий из элементов — каскад с тройным лутцем.

Когда долго ждёшь появления спортсменки на соревнованиях, а в случае с Самоделкиной это реально было очень долго, хочется чуда. Чтобы были лёгкость, уверенность и прыжки, причём не абы какие, а как минимум тройной аксель, тем более что ещё полгода назад Софа прекрасно выполняла этот прыжок на репетициях новогоднего шоу «Русалочка» — при сценическом свете и даже в паре с Соней Муравьёвой. Вживую это производило настолько сильное впечатление, что невольно напрашивалась мысль: как только спортсменка получит возможность соревноваться, она сможет претендовать на самые высокие позиции в мировой ледовой иерархии. Тем более что, помимо трикселя, Самоделкина восстановила ещё один сложнейший элемент — четверной сальхов.

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Взрослых спортсменок, способных демонстрировать подобный контент, на текущий момент на международном льду не существует. Соответственно, шансы бывшей российской фигуристки заведомо представлялись невероятно высокими.

В выступлении на чемпионате Казахстана сенсации не случилось: в короткой программе Самоделкина исполнила двойной аксель, тройной флип и упала с тройного лутца, оставшись без дорогостоящего каскада. В этом, собственно, и заключалась причина того, что спортсменка, которая, казалось бы, в силу одного лишь бэкграунда обязана оказаться выше любой из казахстанских одиночниц, показала лишь второй результат с мизерной для себя суммой баллов — 51,23.

Само катание получилось достаточно тяжёлым по восприятию, с некоторыми помарками во вращениях и шагах. Для середины июля это абсолютно нормально: ведь даже на сентябрьских контрольных прокатах никто не ждёт от фигуристов идеальной формы. Более того, Евгений Плющенко, в академии которого второй год тренируется Самоделкина, заранее предупреждал: на данном этапе он не ставит перед подопечной никаких сверхзадач, поскольку старт не имеет принципиального значения. Соответственно, в программах не будет ультра-си.

Насколько хороша сама программа «Лара Крофт», с которой Софья предстала перед казахстанской публикой, я обсуждать не берусь. Программы одиночников в этом плане вообще специфичны: больший вес всегда имеет не постановка как таковая, а качество элементов. Когда они хорошо исполнены, даже очень избитая и заезженная постановка автоматически воспринимается как шедевр. А вот если начинаются срывы, никакая хореография не спасёт.

Нужно понимать другое: Самоделкина — это не рядовой случай. Её возвращения слишком долго ждали. Теперь же, когда оно произошло, фигуристку будут постоянно обсуждать, причём безжалостно. С позиции сложности элементов, внешнего вида, перспектив вернуться в элиту и так далее. И к этой критике Софе нужно быть готовой, если, конечно, первый не слишком удачный старт не отобьёт желания продолжать эксперимент с возвращением и не помешают травмы.

«Мне в определённом смысле проще — я очень мышечная. Понятно, что прибавка в весе сказывается в любом случае: сразу начинает что-то болеть, становится неудобно выполнять какие-то элементы, замедляется скорость, но прыжки я была способна собрать, даже когда набирала вес», — рассуждала о собственных перспективах в конце прошлого года Софья.

Применительно к серьёзному спорту речь идёт не только о том, чтобы «собрать» сложные прыжки, но и о том, чтобы регулярно их напрыгивать, причём в немалом количестве. Соответственно, Самоделкиной будет очень тяжело. Во-первых, она высокая. Это диктует необходимость держать вес постоянно и очень жёстко. С моей точки зрения, это вообще наиболее принципиальный момент для спортсмена, уже имевшего серьёзные проблемы с ногами. Каждый дополнительный килограмм (хоть об этом по нынешним временам говорить не принято) в разы увеличивает нагрузку на колени и голеностопы. Поэтому, собственно, решение не идти на сложные прыжки на текущем этапе, когда физическая форма очевидно далека от желаемой, более чем разумно.

Но вводить ультра-си в программы Софье по-любому придётся. Рассчитывать на лояльность международного судейства дебютантке не приходится — на этот счёт в фигурном катании давно сложились свои неписаные правила. Значит, потребуется целая серия стартов, чтобы наработать определённую репутацию. Для этого на каждом последующем турнире надо стараться быть лучше, интереснее и сложнее себя предыдущей.

Эта задача тоже не из простых: переместить себя из карантинного режима в режим больших соревнований удаётся далеко не всем. Тем более в женском одиночном катании.

Не слишком ли многого мы от Самоделкиной ждём? С одной стороны, эти ожидания действительно завышены. Несмотря на то что в более юном возрасте Софа очень быстро завоевала славу едва ли не самой перспективной юниорки мира, она не выиграла ни одного мало-мальски серьёзного титула. Не участвовала в мировых первенствах, не побеждала на этапах Гран-при. Стала второй одиночницей в мире после Александры Трусовой, которая прыгнула все четверные прыжки, кроме акселя, но успешные попытки большей частью фиксировались на тренировках. Но во время соревнований фигуристку нередко подводили нервы.

С другой стороны, вернув в свои программы ультра-си, Софья реально способна технически превзойти любую спортсменку мира. Её (как, собственно, и Трусову) мы и воспринимали как человека, способного сломать уже устоявшийся стереотип о том, что четверные прыжки реальны исключительно в детском теле. Поэтому сейчас так сильно хочется, чтобы возвращение не просто состоялось, но получилось по-настоящему ярким.