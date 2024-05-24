Радионова: в сборной Казахстана у Самоделкиной больше шансов, чем у нас

Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала решение Софьи Самоделкиной выступать за Казахстан.

«Было понятно, что она перейдёт в Казахстан. Это лишь вопрос времени. На мой взгляд, у неё больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры», — цитирует Радионову «Спорт-Экспресс».

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. Фигуристка летом приняла гражданство Казахстана.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене Самоделкиной спортивного гражданства.