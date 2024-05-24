RT в Telegram
Подпишись

Радионова: в сборной Казахстана у Самоделкиной больше шансов, чем у нас

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала решение Софьи Самоделкиной выступать за Казахстан.
Радионова: в сборной Казахстана у Самоделкиной больше шансов, чем у нас
  • РИА Новости

«Было понятно, что она перейдёт в Казахстан. Это лишь вопрос времени. На мой взгляд, у неё больше шансов пробиться там в сборную, чем у нас, поскольку в России большая конкуренция и фигуристки ищут варианты для дальнейшего развития карьеры», — цитирует Радионову «Спорт-Экспресс».

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. Фигуристка летом приняла гражданство Казахстана.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене Самоделкиной спортивного гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить