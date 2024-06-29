Оставив Корешкова за бортом: Мусаев нокаутировал Рамазанова, а Умалатов «задушил» Уорда на PFL 6

Ещё четверо россиян завоевали путёвки в плей-офф PFL 2024 года. На турнире в Су-Фолсе Магомед Умалатов «задушил» Бреннана Уорда и со второго места вышел в полуфинал первенства в полусреднем весе, а компанию ему составили Мурад Рамазанов и Шамиль Мусаев, нокаутировавший соотечественника в первом раунде. А вот Андрей Корешков не смог пройти дальше, несмотря на победу над Гоити Ямаути. В свою очередь, Тимур Хизриев единогласным решением взял верх над Энрике Барзолой и пробился в четвёрку сильнейших в полулёгком дивизионе.

На очередном турнире регулярного чемпионата PFL определялись участники плей-офф в полулёгком и полусреднем весах, и в обеих категориях на путёвки в полуфинал претендовали россияне. Но если Тимур Хизриев был единственным представителем страны в 65,8 кг, то в 77 кг таких было сразу четверо. И всё шло к тому, что дальше пройдут не больше трёх: если Андрей Корешков и Магомед Умалатов собирались сразиться с иностранными оппонентами, то Мураду Рамазанову и Шамилю Мусаеву предстояла очная схватка. А в этом случае потери очков было практически не избежать.

Что касается Хизриева, то успех в дуэли с Бреттом Джонсом сделал его хозяином положения и позволил чувствовать себя относительно спокойно. Россиянин имел в своём активе три очка и находился в верхней части таблицы, а для прохода в полуфинал ему вполне могло хватить победы единогласным решением судей над Энрике Барзолой. А в этом Тимур был специалист. Ведь именно таким образом он завершил 11 из 15 предыдущих боёв.

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Не стал он форсировать ход и этого поединка. К неожиданности для соперника, Хизриев предпочёл поработать в стойке и практически не пытался переводить его на землю. И хотя он пропустил несколько внушительных попаданий, включая очень неприятный кросс передней рукой, всё же владел солидным преимуществом. По числу ударов он более чем в два раза превзошёл Барзолу в первом раунде, продолжил доминировать и во втором. И уже к середине отрезка перуанец начал «плыть». Периодически он с трудом держался на ногах, а рассечение на левой брови доставляло ему огромный дискомфорт. А когда Тимур подключил и борьбу, за Энрике стало совсем тревожно.

Казалось, Хизриеву необходимо совсем немного увеличить обороты, чтобы окончательно сломить Барзолу и снять все вопросы относительно выхода в плей-офф, ведь путёвку туда ему гарантировала досрочная победа в третьем раунде. Но россиянин не стал рвать жилы и пытаться во что бы то ни стало финишировать оппонента. Тимур взял верх единогласным решением судей и завершил регулярку на третьей строчке, пропустив вперёд лишь Брендана Лофнейна и Габриэла Брагу, оказавшегося так высоко во многом из-за травмы руки Буббы Дженкинса. И именно с бразильцем ему предстоит сразиться за путёвку в финал. Британец же померится силами с Каем Камакой — третьим.

Несмотря на свой статус и регалии, среди полусредневесов первым в клетку зашёл Корешков. И это было обусловлено результатом последнего выступления экс-чемпиона Bellator. В апреле он потерпел безоговорочное поражение в бою с Умалатовым и имел ноль в графе «набранные очки», ввиду чего делил шестое место в таблице и находился в крайне непростом положении. Для сохранения шансов на продолжение борьбы за трофей и призовые в размере $1 млн ему было необходимо не просто расправиться с Гоити Ямаути, но сделать это досрочно.

И начало выдалось для него сверхудачным. Чуть ли не первым хуком справа он отправил соперника на канвас, но в партер ожидаемо не полез. Ведь именно этого и хотел обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Но пусть в этот раз затянуть Корешкова в «глубокие воды» у Ямаути не вышло, впоследствии он всё же добился своего. Солидную часть отрезка россиянин провёл в объятиях соперника, а в концовке и вовсе запустил его за спину. Правда, нанёс Гоити гораздо больший ущерб, чем получил сам.

Возможность набрать шесть очков была упущена, а надежды на проход в плей-офф стали призрачными. Но Корешков не собирался падать духом. Уже в дебюте второго раунда он обрушил всю свою мощь на Ямаути и находился в шаге от того, чтобы нокаутировать его. Сумасшедшим по силе и точности апперкотом навстречу он уронил оппонента и бросился добивать, буквально вколачивая того в настил. У рефери было более чем достаточно причин вмешаться, но он этого так и не сделал, фактически перечеркнув перспективы Андрея. Гоити «переждал шторм» и дотерпел до гонга, а в перерыве даже успел восстановиться. Большую часть заключительного отрезка он провёл сверху и поставил перед судьями крайне непростую задачу.

Да, по числу ударов Корешков вдвое превзошёл Ямаути (102-47), но дважды позволил тому перевести себя на канвас и сделать заявку на успех как в первой, так и в третьей пятиминутках. Но склонить жюри на свою сторону бразилец всё же не сумел. Те единогласно отдали предпочтение россиянину и принесли ему первую победу в PFL. Однако ворваться в топ-4 он так и не смог.

После этого настала очередь выяснять отношения Рамазанова и Мусаева, до этого момента не потерпевших ни одного поражения в профессиональной карьере. Но если Мурад выиграл все 12 поединков, то Шамиль один из 18 свёл вничью. В 2021-м он не смог справиться с поляком Михалом Петржаком, но после этого дважды взял верх нокаутом. Причём пострадали от его руки звёздные Алексей Кунченко и Логан Сторли. Первый имел за плечами опыт выступлений в UFC, а второй ранее даже носил звание временного чемпиона Bellator.

Рамазанов прекрасно осознавал, с каким маститым ударником имеет дело, поэтому с ходу принялся вязать Мусаева. Но провести тейкдаун ему никак не удавалось. Шамиль великолепно защищался и при первой же возможности контратаковал, попутно угрожая размашистыми хуками, «вертушками» и бэкфистами.

В итоге первая удачная попытка уложить соотечественника на канвас пришлась на начало второго раунда. Однако удержать соперника на земле Рамазанов не сумел, за что поплатился в самом скором времени. Сокрушительным левым хуком Мусаев сбил его с ног и бросился добивать, не оставив никаких надежд на продолжение боя. Рефери Кевин Макдональд мгновенно среагировал и возвестил о 18-й победе Шамиля в карьере, а заодно о досрочном выходе в плей-офф полусреднего веса с первого места.

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Мусаев набрал 11 очков и стал недосягаем для конкурентов. Однако вопрос относительно того, сколько именно россиян продолжат борьбу за заветный $1 млн, всё же оставался открытым. И чтобы их оказалось трое, Умалатову было достаточно сокрушить Бреннана Уорда — довольно среднего бойца из США, проигравшего в пяти из последних восьми битв. Правда, славящегося своей бескомпромиссностью. За свою карьеру он 25 раз заходил в клетку, но лишь однажды выслушал судейский вердикт.

Не пришлось задействовать жюри и на этот раз. Уорд неплохо смотрелся в стойке и даже неприятно зацепил Умалатова в дебюте, но тот отреагировал на это в свойственной ему манере и сразу же провёл тейкдаун. И хотя Бреннан впоследствии несколько раз возвращался в вертикальное положение, разжать железную хватку так и не сумел. А уже на третьей минуте попался на удушающий «анаконда» и был вынужден постучать.

Умалатов выиграл 16-й бой в карьере, набрал шесть очков и взобрался на вторую строчку в таблице. Тем самым он избавил себя от необходимости сражаться с соотечественником в полуфинале. Там он померится силами с южноафриканцем Доном Маджем, в этот же вечер уступившим решением Ниману Грейси, в то время как Мусаева и Рамазанова ждёт реванш.