Монсон заявил, что не будет менять имя после принятия ислама
- Gettyimages.ru
«Я думаю, что пока оставлю своё имя. Я подумаю над этим, но не хочу ничего менять. Я сменил свою религию, и это важно для меня», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».
19 июня спортсмен сообщил, что принял ислам. За свою карьеру он провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё два боя свёл вничью. В 2018 году боец получил российское гражданство. В прошлом году он сдал паспорт гражданина США.
Ранее Монсон признался, что получал угрозы из США из-за отказа от американского паспорта.