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Монсон заявил, что не будет менять имя после принятия ислама

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон ответил на вопрос о возможной смене имени после принятия ислама.
Монсон заявил, что не будет менять имя после принятия ислама
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что пока оставлю своё имя. Я подумаю над этим, но не хочу ничего менять. Я сменил свою религию, и это важно для меня», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

19 июня спортсмен сообщил, что принял ислам. За свою карьеру он провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё два боя свёл вничью. В 2018 году боец получил российское гражданство. В прошлом году он сдал паспорт гражданина США.

Ранее Монсон признался, что получал угрозы из США из-за отказа от американского паспорта.

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