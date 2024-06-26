Боец Царукян запишет видео против буллинга, чтобы сократить срок дисквалификации
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«Арман воспользуется этой опцией, чтобы быть доступным в октябре», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.
25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. В апреле он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Если россиянин запишет видео для кампании по борьбе с издевательствами, то срок его отстранения сократят до шести месяцев.
Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.