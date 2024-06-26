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Боец Царукян запишет видео против буллинга, чтобы сократить срок дисквалификации

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Менеджер российского бойца UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов сообщил, что его клиент запишет видео против буллинга, чтобы ему сократили срок дисквалификации.
Боец Царукян запишет видео против буллинга, чтобы сократить срок дисквалификации
  • Gettyimages.ru

«Арман воспользуется этой опцией, чтобы быть доступным в октябре», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. В апреле он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Если россиянин запишет видео для кампании по борьбе с издевательствами, то срок его отстранения сократят до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.

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