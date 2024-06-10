Реванш Кнороз, невзрачный результат Моргунова, серии Лысенко и Кочановой: как прошёл Фестиваль прыжков в Москве

Полина Кнороз одержала победу в соревнованиях шестовичек на Фестивале прыжков в московском Парке Горького. Она вырвала золото у Аксаны Гатауллиной в последней попытке на отметке 4,62 м, а затем повторила третий результат сезона в мире — 4,73 м. Тимур Моргунов первенствовал в этой же дисциплине у мужчин со скромным результатом 5,60 м, взяв верх над белорусом Матвеем Волковым. Прыгун в высоту Данил Лысенко по-прежнему не проигрывает после дисквалификации, а Мария Кочанова взяла третье золото в этом сезоне.

Фестиваль прыжков в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве изначально планировалось провести на площади перед Большим театром, а в церемонии открытия должны были выступить известные артисты. Однако в процессе подготовки произошли изменения, и турнир перенесли в Парк Горького.

Соревнования прошли в четырёх видах — прыжках в высоту и с шестом среди мужчин и женщин. Спортсмены выходили на разбег на одном и том же помосте, поэтому им приходилось чередоваться друг с другом при исполнении попыток. Чтобы время ожидания своей очереди не было слишком долгим, в высоте было лишь по восемь участников в каждой дисциплине, а у шестовиков — по шесть.

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Не приехала на соревнования шестовичек белоруска Ирина Жук, конкуренции с которой всегда ждёт Полина Кнороз, так что здесь, как и тремя днями ранее на «Мемориале братьев Знаменских», основная борьба развернулась между нею и Аксаной Гатауллиной. Причём Полина тут наступила на те же грабли, что и в «Лужниках» — завалила первую попытку на стартовой высоте, на этот раз 4,35 м. Соперницы с этой отметкой с ходу тоже не справились, но проблемы у чемпионки России на этом не закончились.

Следующий рубеж в 4,45 ей также покорился лишь со второго захода, а когда планка поднялась ещё на 10 см, Полине потребовались все три попытки, чтобы с ней справиться. Гатауллина же, напротив, и ту, и другую высоту взяла с первой, захватив таким образом лидерство. Но в своей карьере Аксана ещё ни разу не прыгала выше 4,55, не вышло у неё и на этот раз. Сделав один прыжок на 4,62, дочь серебряного призёра ОИ-1998 решила соревнования не продолжать. Как она объяснила потом — из-за спазма икроножной мышцы.

В результате Кнороз осталась в секторе в одиночестве и едва не проиграла Гатауллиной второй старт подряд. Ей удалось взять планку лишь последним прыжком, что вывело её на первое место. А уже в статусе победительницы она сделала ещё два успешных прыжка — на 4,68 и 4,73, повторив третий результат сезона в мире. Как призналась спортсменка, она не ожидала взять эту высоту с первой попытки.

«Сделала её просто «от балды»: прыгну — хорошо, не прыгну — ну и ладно. И учитывая всё, что было перед этим, — просто шок. Причина, видимо, в том, что я расслабилась, когда Аксана выбыла. Будучи победительницей, я уже начала делать всё спокойно. Если честно, Аксана своими первыми попытками меня просто съела. Я смотрела и думала: всё, проиграла», — заявила Кнороз в эфире «Матч ТВ».

Мужчины-шестовики же яркого перфоманса выдать не сумели. Александр Соловьёв и Михаил Шмыков сделали всего по одному результативному прыжку на разминочных высотах, а на более серьёзной отметке в 5,60 оба спасовали. Взяли её только Тимур Моргунов и белорус Матвей Волков, но и они выше забраться в этот вечер не сумели. В результате между ними пришлось устраивать перепрыжку, по которой победу завоевал россиянин.

Зато в секторе для прыжков в высоту представители сильного пола порадовали публику. Отметку в 2,19 м. преодолели сразу пять участников, в том числе молодой и подающий надежды Степан Веткин. Он — земляк Ильи Иванюка, и бронзовый призёр ЧМ-2019 достаточно лестно высказывался о нём. По его мнению, у Степана есть данные для того, чтобы значительно прогрессировать и однажды замахнуться на мировой рекорд Хавьера Сотомайора.

В Москве 18-летний Веткин в солидной компании занял четвёртое место, уступив лишь Никите Курбанову, Иванюку и Данилу Лысенко. Последние двое под занавес соревнований привычно остались в секторе на пару, и Илье не хватило совсем чуть-чуть, чтобы преодолеть планку на отметке 2,33 м в третьей попытке. Зато Лысенко продлил свою победную серию, которая длится с лета 2022 года. Он был близок к тому, чтобы преодолеть и 2,35, но уже не хватило сил — всё-таки соревнования растянулись почти на четыре часа, и сохранять концентрацию на протяжении всего этого времени было довольно сложно.

У девушек в этой дисциплине вновь не было равных Марии Кочановой, одержавшей третью победу в сезоне подряд. Она первенствовала с таким же результатом, как и на Мемориале Знаменских тремя днями ранее — 1,95. Попытки на уровне личного рекорда (1,97) вновь остались безуспешными, но, как отметила олимпийская чемпионка Анна Чичерова, это лишь вопрос времени. По её мнению, Мария набрала отличную форму и её полёт на гроссмейстерские 2 м — не за горами.

Второе место осталось за Натальей Спиридоновой, которая дважды допустила осечку на 1,95 и перенесла оставшуюся попытку на 1,97 — но также не справилась с ней. Пока экс-чемпионке мира среди юниоров не удаётся нащупать свои лучшие прыжки, которые она показывала зимой. Остаётся надеяться, что к Играм БРИКС Наталья выйдет на новый уровень. Далека от своих лучших результатов и белоруска Карина Демидик, ставшая третьей (1,89).