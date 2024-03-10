Король бенди: семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дураков скончался на 90-м году жизни

В Екатеринбурге в возрасте 89 лет ушёл из жизни легендарный советский хоккеист с мячом Николай Дураков. По ходу карьеры он семь раз становился чемпионом мира, девять раз выигрывал национальное первенство СССР, а также завоевал Кубок европейских чемпионов в составе свердловского СКА. При этом Мастер неоднократно становился лучшим бомбардиром страны и признавался лучшим полузащитником турниров на высшем уровне.

Начало карьеры

Николай Дураков родился 5 декабря 1934 года в Красногоровке в Донбассе, но вскоре после начала Великой Отечественной войны был эвакуирован в Нижний Тагил, где его вместе с сестрой воспитывала мачеха. Хоккеем с мячом он увлёкся в 12 лет и по предложению известного специалиста Александра Петренёва записался в секцию. Тем не менее, в первое время у будущей легенды всё складывалось не лучшим образом. В матчах на первенство города он преимущественно оставался в запасе, однако продолжал усердно тренироваться и спустя четыре года пробился сначала в местный «Строитель», а потом и «Металлург», с которым и дебютировал в чемпионате СССР.

Впоследствии его карьера развивалась стремительно. Весной 1953 года Дураков здорово проявил себя в товарищеской встрече с свердловским ОДО (Окружной дом офицеров). Именно тогда он вместе с одноклубником Николаем Назаровым был взят на карандаш наставником Иваном Балдиным. А спустя полтора года был призван в армию и оказался в сильнейшей команде страны. Первое время он выступал на позиции защитника, однако впоследствии был переведён в среднюю линию и там заблистал.

«Вообще, я считаю, что достаточно поздно раскрылся. Наверное, только лет в 27 — 28 освоил все премудрости: когда ускорить развитие атаки, когда мячик придержать, когда пробить… Хотя обижались на меня в команде иной раз, что пас не отдаю. Но тут ведь вот какое дело. В атаку я подключался из глубины поля, когда первая волна нашей атаки уже стихала, ребят разбирали соперники… И передачу сделать в такой ситуации было не так-то просто, да и не такой я мастер по этой части — с (Валентином) Атаманычевым или (Александром) Измоденовым не сравнить», — признавался потом атлет.

Великий снайпер

В 1956 году Дураков в составе ОДО впервые становится чемпионом СССР, а в период с 1958-го по 1960-й помогает команде взять три титула подряд, чего ранее не удавалось никому. И это несмотря на то, что за это время коллектив дважды меняет название. Сначала он был переименован в ОСК (Окружной спортивный клуб), а потом и СКВО (Спортивный клуб военного округа). А сам Николай впервые получает награду лучшему полузащитнику турнира. Правда, именно в сезоне—1957 подопечные Балдина оступаются и пропускают вперёд ЦСК МО.

Впоследствии СКВО меняет название на СКА, а на первый план выходит его противостояние с московским «Динамо». В ближайшие 15 лет они будут доминировать в национальном первенстве, лишь пять раз позволив конкурентам подняться выше третьей строчки. И именно в этот период Дураков окончательно укрепится в статусе не только лидера армейцев, но и всего российского хоккея с мячом. В общей сложности он проведёт 461 матч и забьёт не менее 584 голов в чемпионате, установив клубный рекорд по этому показателю. Восемь раз получит звание лучшего бомбардира и дважды — полузащитника страны. А в список сильнейших игроков сезона будет включён аж 12 раз, благодаря чему заслужит прозвище Мастер.

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«До этого времени ни штрафных, ни угловых я даже в СКА не бил, не то что в сборной… Но тренировал бросок и зимой, и летом. На сборы в Чебаркуль мы специальные листы фанеры возили — вот с них и бил. Хотя не могу сказать, что удар у меня был самый мощный… Считаю, что от природы я очень выносливый… С режимом никогда проблем не было: не пил, не курил. Ну и бог, конечно, миловал: серьёзных травм у меня практически не было. Правда, вот сотрясение мозга трижды получал», — характеризовал себя легендарный нападающий.

Помимо успехов на национальном уровне, Дураков блистал и на международной арене, причём как в составе СКА, так и сборной. Так, в 1974 году он поможет свердловчанам одержать победу в рамках первого в истории розыгрыша Кубка европейских чемпионов. В финале армейцы возьмут верх над шведским «Фалу», а в следующий раз доберутся до данной стадии лишь 20 лет спустя — уже под именем «СКА-Зенит». Однако повторить тот результат не удастся, а трофей достанется шведскому «Вестеросу».

При этом в составе национальной команды Дураков добьётся куда больших успехов. В 48 встречах он забьёт 47 раз и семь раз станет чемпионом мира, а также соберёт россыпь индивидуальных наград. Трижды он будет включён в символическую сборную и назван лучшим полузащитником ЧМ, а ещё один раз признан сильнейшим форвардом. При этом одним из самых знаменательных для него станет турнир 1965 года, который он завершит во главе таблицы бомбардиров.

Король бенди

И хотя Дураков повесит коньки на гвоздь лишь в 1976 году, ещё в предыдущем десятилетии не только получит первый из трёх своих орденов («Знак Почёта»), но также укрепится в статусе легенды своего вида спорта. А после 1969 года многими будет называться не иначе, как «королём бенди». Поводом для этого станет любопытный случай, произошедшей по окончании победного для сборной СССР чемпионата мира 1969 года. Тогда король Швеции Густав VI Адольф не смог поучаствовать в церемонии награждения триумфаторов первенства, которое проходило в замке-дворце в Уппсале. И объяснил своё отсутствие на мероприятии тем, что «двум королям в одном замке будет тесно».

«Церемония награждения состоялась в старинном королевском замке. После того как сборной СССР вручили золотые медали, Дуракова попросили остаться на сцене и зачитали свиток с прикрепленной к нему лентой в цветах шведского флага. Шведская команда встала и принялась аплодировать. Это было провозглашение Николая Дуракова королём бенди»», — рассказал об этом эпизоде Михаил Азерный в книге «Звёзды спорта».

В итоге встреча Дуракова с королём Швеции всё же состоялась, правда, лишь спустя два года. Тогда сборная СССР вновь одержала победу на ЧМ, проходившем в 12 городах скандинавской страны. А в 1973-м Николай завоевал свою последнюю золотую награду на первенствах планеты, правда, в число сильнейших хоккеистов соревнований не попал.

«Огромная потеря для отечественного спорта»

После окончания карьеры Дураков не оставил бенди. Ещё перед уходом из спорта он стал играющим тренером СКА, а потом с 1977 по 1980 входил в штаб. И хотя потом взял продолжительную паузу, на рубеже веков вновь вернулся в стан армейцев. Сначала на протяжении восьми лет занимал пост председателя тренерского совета, а потом работал со второй и первой командами. Помимо «Знака Почёта», Дураков был награждён Орденами Мужества и Почёта, в 1974 году получил медаль ИБФ «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом».

В ноябре 2022 года достижения Дуракова увековечили в виде скульптурной композиции «Эпоха», возведённой неподалёку от футбольного стадиона «Екатеринбург Арены», на котором свои матчи проводит ФК «Урал». Церемонию открытия памятника посетил сам легендарный спортсмен, к тому моменту передвигавшийся на кресле-каталке. А спустя полтора года короля бенди не стало.

«В субботу, 9 марта в Екатеринбурге на 90-м году ушёл из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков… Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича. Это огромная потеря для всего отечественного спорта», — заявили в пресс-службе ФХМР.