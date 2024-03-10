Кузнецов отметил поддержку одноклубников и тренеров после дебюта за «Каролину»

Российский нападающий Евгений Кузнецов высказался о дебютном матче за «Каролину».

«Я не тренировался дней 50 или около того, но не думаю, что в этой ситуации мне нужна была какая‑то мотивация. Чувствую себя очень комфортно в команде. Ребята, тренерский штаб поддерживают, всё здорово», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта. «Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

Ранее Овечкин отреагировал на обмен Кузнецова в «Каролину».