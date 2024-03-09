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Овечкин — об обмене Кузнецова: прошлая ночь стала для нас печальной

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на обмен соотечественника Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз».
Овечкин — об обмене Кузнецова: прошлая ночь стала для нас печальной
  • AP

«Прошлая ночь стала печальной для «Вашингтона». Так оно и было, особенно для меня. Разговаривал ли я с Кузнецовым? Нет, я лишь пожелал ему удачи. Надеюсь, там он получит новый старт и ему будет лучше», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

«Кэпиталз» в результате обмена получил пик третьего раунда драфта НХЛ 2025 года.

2 марта «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов НХЛ. На следующий день игрок был переведён в команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» (фарм-клуб «Кэпиталз»).

Ранее Кузнецов назвал последним шансом свой переход в «Каролину».

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