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Главный тренер «Каролины»: для того, кто долгое время не играл, Кузнецов был убедителен

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Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре Евгения Кузнецова в дебютном матче за команду.
Главный тренер «Каролины»: для того, кто долгое время не играл, Кузнецов был убедителен
  • Gettyimages.ru

«Он сегодня показал хорошую игру. Для того, кто долгое время не играл, он определённо был убедителен», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта.

10 марта Кузнецов принял участие в матче «Харрикейнз» с «Нью‑Джерси Дэвилз» и нанёс три броска по воротам.

Ранее Кузнецов отметил поддержку одноклубников и тренеров после дебюта за «Каролину».

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