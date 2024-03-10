Главный тренер «Каролины»: для того, кто долгое время не играл, Кузнецов был убедителен
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«Он сегодня показал хорошую игру. Для того, кто долгое время не играл, он определённо был убедителен», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф.
«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта.
10 марта Кузнецов принял участие в матче «Харрикейнз» с «Нью‑Джерси Дэвилз» и нанёс три броска по воротам.
Ранее Кузнецов отметил поддержку одноклубников и тренеров после дебюта за «Каролину».