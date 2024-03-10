Главный тренер «Каролины»: для того, кто долгое время не играл, Кузнецов был убедителен

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре Евгения Кузнецова в дебютном матче за команду.

«Он сегодня показал хорошую игру. Для того, кто долгое время не играл, он определённо был убедителен», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Рафф.

«Вашингтон» объявил об обмене Кузнецова в «Каролину» 8 марта.

10 марта Кузнецов принял участие в матче «Харрикейнз» с «Нью‑Джерси Дэвилз» и нанёс три броска по воротам.

Ранее Кузнецов отметил поддержку одноклубников и тренеров после дебюта за «Каролину».