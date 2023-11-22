Успех Хорватии, осечка Франции и шесть голов Нидерландов: чем завершилась квалификация Евро-2024 по футболу

Хорватия взяла верх над Арменией и со второго места квалифицировалась в финальный раунд чемпионата Европы по футболу 2024 года. Первую строчку в группе D заняла Турция, которая благодаря спорному пенальти избежала поражения от Уэльса. Франция не смогла справиться с Грецией и впервые с 2003 года одержать победы во всех матчах отборочного турнира, а Нидерланды забили шесть безответных мячей в ворота Гибралтара. Румыния сломила сопротивление Швейцарии и финишировала первой в секстете I, а шедевр Дмитрия Антилевского помог Белоруссии справиться с Косовом.

Заочный спор Хорватии и Уэльса

В преддверии заключительного дня квалификации Евро-2024 интриг практически не осталось. По большому счёту интерес представляла лишь судьба второй путёвки в группе D, за которую сражались Хорватия и Уэльс. При этом шансы островитян на успех были призрачными. Перед заключительным туром те отставали от соперников на два очка, поэтому побеждать лидирующих в квинтете турок им было мало. Было необходимо надеяться, что сами «шашечные» на своём поле оступятся в противостоянии с немотивированными армянами.

И поначалу всё складывалось в пользу Уэльса. Пока Хорватия мучилась на родном «Максимире» и практически не создавала опасных эпизодов у ворот Огньена Чанчаревича, подопечные Роберта Пейджа воспользовались одной из первых возможностей забить. Уже на седьмой минуте Неко Уильямс закрутил аккурат в дальний угол и вывел хозяев вперёд. А вскоре положение Турции ухудшилось. В середине тайма Винченцо Монтелла был вынужден провести двойную замену, причём одним из ушедших с поля стал получивший травму голкипер Угурджан Чакыр. Кстати, к этому моменту валлийцы вполне могли вести с более комфортной разницей, но арбитр несколько раз не указал на точку в штрафной.

Тем удивительнее, что в гораздо более спорной ситуации Матей Юг спокойно назначил 11-метровый в противоположную сторону. Да, контакт Кенана Йилдиза с Беном Дэвисом действительно имел место, но был не таким явным, как в первом случае. Однако польский арбитр был непреклонен, как и Юсуф Языджи. Бывший футболист ЦСКА перехитрил вратаря и восстановил паритет. За оставшиеся 20 минут обескураженные валлийцы уже ничего создать не смогли.

Таким образом, результат параллельной встречи уже не имел никакого значения: Хорватия не могла как занять первую строчку, так и опуститься ниже второй. Но свою задачу всё же выполнила, пусть и ограничилась всего одним голом. На 43-й минуте Анте Будимир откликнулся на подачу Борны Сосы и впервые отличился за национальную команду в официальном матче. Второй тайм превратился в формальность. А ведь всё могло сложиться иначе, не выручи Доминик Ливакович после удара Камо Оганесяна на исходе часа игры.

Первая потеря очков Франции

В отличие от тех же турок, французы заблаговременно гарантировали себе первое место в квинтете B, поэтому в противостоянии с Грецией могли предоставить передышку некоторым лидерам — в частности, Килиану Мбаппе, имевшему лишь теоретические шансы возглавить таблицу бомбардиров турнира. Если от идущего вторым Криштиану Роналду (10) тот отставал всего на один мяч, то от Ромелу Лукаку — на пять.

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Но была определённая мотивация и у команды в целом. Ведь Франция впервые за 20 лет могла выиграть все матчи в отборочном цикле к крупному международному первенству и составить компанию уже покорившей эту планку Португалии. И на бумаге Греция не должна была стать серьёзной преградой на пути к этому достижению. Ранее трёхцветные взяли верх в семи из девяти очных встреч, а последний раз оступались на том самом чемпионате Европы — 2004. И должны были уверенно побеждать и в этот раз. По ожидаемым голам (xG) подопечные Дидье Дешама втрое превзошли визави (1,7 — 0,45) и уже в концовке первой половины вышли вперёд благодаря точному попаданию Рандаля Коло-Муани, но в середине второй внезапно занервничали и пропустили дважды за пять минут. Анастасиос Бакасетас сравнял счёт мощнейшим дальним выстрелом, а Фотис Иоаннидис замкнул поперечный пас.

В итоге Франции пришлось довольствоваться ничьей. Шедевральный удар Юссуфа Фофана помог гостям стабилизировать положение, но от потери очков их не спасли даже экстренно брошенные в бой Кингсли Коман и Килиан Мбаппе. Форвард «Пари Сен-Жермен» несколько раз побеспокоил вратаря соперника, а уже по окончании компенсированного времени угодил в перекладину.

Разгром от Нидерландов

В свою очередь, подопечные Рональда Кумана тоже досрочно квалифицировались на Евро-2024, но напоследок порадовали поклонников крупной победой. И это неудивительно, ведь противостояла им сборная Гибралтара, три дня назад пропустившая 14 безответных мячей от Франции. В нынешнем цикле коллектив Хулио Рибаса не выиграл ни разу, а перед заключительным туром имел унизительную разницу голов — 0:35 — и хотя бы немного подправить положение не сумел.

На этот раз матч получился не менее односторонним, разве что «отгрузили» нидерландцы вдвое меньше. Из 23 ударов цели достигли лишь шесть, равномерно распределившись по двум таймам. При этом особенно заряжёнными были Келвин Стенгс и Тён Копмейнерс. Хавбек «Фейеноорда» открыл счёт своим голам за национальную команду, трижды огорчив Дэйла Коулинга, а полузащитник «Аталанты» не только забил сам, но и отметился результативной передачей. Ещё по разу отличились Матс Виффер и Коди Гакпо.

При этом один из мячей был оформлен при спорных обстоятельствах. Защитник хозяев Рой Чиполина оступился и рухнул на газон в паре метров от штрафной, но гости продолжили атаку, завершившуюся точным попаданием Стенгса. В других условиях это не вызвало бы никакого резонанса — всё же сигнала об остановке игры от судьи не поступило. Но при счёте 4:0 можно было принять и другое решение.

Триумф Румынии и шедевр Антилевского

В группе I две путёвки в финальную стадию Евро-2024 уже были разыграны, зато оставался нерешённым вопрос, кто займёт первое место в секстете. И ответ на него предстояло найти по итогам очного матча с участием лидеров. В активе Румынии значилось на два очка больше. Чтобы обогнать её, Швейцарии было необходимо брать верх на выезде.

Правда, в первом тайме сложилось впечатление, что обе сборные устраивает ничья. Соперники не спешили идти вперёд и на двоих наработали лишь на 0,35 xG. По-настоящему же проснулись швейцарцы, когда оказались в роли догоняющих: на 50-й минуте Денис Алибек замкнул передачу во вратарскую с пары метров, но не смогли ни вырвать победу, ни даже зацепить ничью. Неплохие шансы имели Ноа Окафор, Рубен Варгас и Филип Угринич, но воспользоваться ими не смогли. Подопечные Эдуарда Йордэнеску взяли верх и финишировали первыми.

Вслед за дуэтом лидеров расположились сборные Израиля и Белоруссии. Первая без особых проблем разобралась с Андоррой (2:0), а вторая сломила сопротивление Косова (1:0). В этом ей помог шедевр Дмитрия Антилевского под занавес первого тайма. Форвард БАТЭ получил мяч за пределами штрафной и выстрелом с 23 м поразил ворота.