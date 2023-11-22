Стал известен 21 участник чемпионата Европы по футболу 2024 года

Определился 21 из 24 участников финального турнира чемпионата Европы 2024 года.

Накануне Хорватия победила Армению в матче отборочного этапа и стала 21-й сборной — участницей турнира.

На Евро уже квалифицировались Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Шотландия, Румыния, Сербия, Турция, Австрия, Словакия, Албания, Дания, Англия, Венгрия, Нидерланды, Швейцария, Италия, Чехия, Словения, а также Германия как организатор турнира.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Гибралтар не забил ни одного гола в отборе Евро-2024.