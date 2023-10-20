Дубль Кучерова, 29 сейвов Бобровского и стычка Капризова: россиян признали первыми звёздами матчей НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль и был признан первой звездой матча с «Ванкувером». Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 и помог «Флориде» одержать победу над «Торонто». А нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил свой прошлогодний рекорд по набранным очкам на старте регулярного чемпионата, отправив шайбу в ворота «Лос-Анджелеса». Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в противостоянии с «Чикаго», а его соотечественник Александр Георгиев записал первый шат-аут в составе «Колорадо» в текущем сезоне.

Второй дубль Кучерова

Российский нападающий Никита Кучеров после яркого старта в матче с «Нэшвиллом», в котором он отметился дублем, никак не мог отличиться. Его «Тампа» уступила в трёх следующих противостояниях и фактически провалила начало регулярного чемпионата.

Конечно, это не связано исключительно с действиями отечественного форварда. Основная проблема «Лайтнинг» сегодня заключается в том, кем заменить травмированного Андрея Василевского. Пока на его место по очереди выходят Йонас Юханссон и Мэтт Томкинс. Но на пару они уже пропустили 17 шайб в четырёх встречах.

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Ситуацию требовалось выправлять. И хоккеисты «Тампы» в домашней встрече с «Ванкувером» показали, что способны на это. Команда сразу включилась в игру, и уже в первом периоде Ник Пол реализовал большинство. Однако после перерыва последовали две подряд мощные атаки «Кэнакс», завершившиеся точными бросками Брока Бёзера и Тайлера Майерса, и теперь уже игроки «Лайтнинг» оказались в роли догоняющих. Впрочем, хозяева не унывали и на 36-й минуте сумели сравнять счёт.

А затем пришло время Кучерова. Он отметился голом через 69 секунд после своего одноклубника Майкла Эйсимонта. Никита подобрал шайбу у правого борта, сместился в центр и с кистей бросил в ближний угол ворот из-за пределов круга вбрасывания. Тэтчер Демко был закрыт и не имел шансов спасти свою команду.

На старте третьего периода «Лайтнинг» заработал большинство. Сначала россиянин создал неплохой момент для Пола — отличиться американец не смог, но продолжил бороться. Он вышел победителем в сутолоке у борта, вышел к воротом под острым углом и отпасовал на Кучерова, а тот в касание переправил шайбу в ворота.

В концовке «Тампа» пропустила один гол, однако на исход встречи это не повлияло — 4:3. А на счету Никиты тем временем уже шесть очков (4+2) в четырёх матчах, а также признание первой звездой встречи. Интересно, что пока он отличается исключительно дублями — голевыми и ассистентскими.

Бобровский — первая звезда матча

Голкипер Сергей Бобровский провёл отличную встречу с «Торонто». Голкипер «Флориды» отразил 29 бросков из 30, что помогло его команде победить со счётом 3:1. Вратарь не справился лишь с щелчком Митчелла Марнера в большинстве и был признан первой звездой матча.

У россиянина стало 107 побед в 189 матчах за «Пантерз» в регулярных чемпионатах. Бобровский вышел на чистое второе место в истории клуба по данному показателю, превзойдя Джона Ванбисбрука. Рекорд принадлежит Роберту Луонго (230 в 572).

При этом, по словам главного тренера «Флориды» Пола Мориса, Сергей великолепно действует в воротах.

«В последних двух играх он продемонстрировал вратарское мастерство высшего класса. Как голкипер с огромным опытом он понял, что ему нужно выложиться на полную. Не то чтобы Боб недостаточно хорош, но, чтобы победить эту команду, нужно быть лучше, чем просто середняком», — подчеркнул наставник.

Впрочем, по признанию самого Бобровского, он только ищет контакт с партнёрами на льду. Так что можно ждать и более впечатляющих результатов.

«Это процесс, долгий процесс. Стараешься укреплять уверенность в своей игре, выстраивать с товарищами по команде атмосферу доверия и взаимопонимания. А также взаимной поддержки», — отметил голкипер.

Илья Самсонов совершил 21 сейв и смотрелся в целом неплохо, не справившись в конце первого периода лишь с бросками Кевина Стенлунда и Оливера Экман-Ларссона. Правда, справедливости ради, в обоих случаях голкиперу не повезло — он был закрыт игроками и не успевал среагировать.

Ещё один отечественный голкипер, Александр Георгиев, стал главным героем матча с «Чикаго». Вратарь «Колорадо» оформил шат-аут, отразив все 18 бросков. А Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Пока личные показатели форварда не самые высокие — лишь три очка. Тем не менее его команда не проиграла ни одного матча и уверенно идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, а уступает «Вегасу» только потому, что провела на один матч меньше.

Капризов повторил рекорд результативности

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелесом». Россиянин набирает очки во всех четырёх стартовых матчах нового сезона, благодаря чему повторил личный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне. Тогда он также набрал шесть очков. Увы, активные действия форварда не помогли «Уайлд» победить — 3:7.

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Запомнился матч российским болельщикам не только голом отечественной звезды, но и стычкой во втором периоде с защитником «Лос-Анджелеса» Дрю Даути, который оказался недоволен решением арбитра удалить Адриана Кемпе за подножку. Канадец толкнул в спину Капризова, а тот в ответ боднул соперника в стиле Зинедина Зидана. Впрочем, судьи быстро вмешались в ситуацию, и игроки избежали штрафных санкций.

Интересно, что Даути ещё с 2021 года недолюбливает нападающего «Миннесоты». Когда Кирилл подписал свой крупный пятилетний контракт, Дрю был в числе тех, кто считал хоккеиста переоценённым. Спустя год их противостояние перешло на лёд. После стычки в начале прошлого сезона Капризов получил первый в карьере матч-штраф. А в этом сезоне выяснение отношений продолжилось.

Не смогли порадовать своих болельщиков в родных стенах и игроки «Рейнджерс». Они дома уступили «Нэшвиллу» со счётом 1:4. Игорь Шестёркин совершил всего 14 сейвов, а на 34-й минуте был заменён после очередной шайбы «Предаторз» в большинстве за авторством Филипа Форсберга.

Артемий Панарин, хоть и поучаствовал в единственном голе своей команды, записав в актив результативную передачу, повлиять на ход противостояния не смог. Более того, нападающий завершил игру с показателем полезности «-1».