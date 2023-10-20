Дубль Кучерова, 29 сейвов Бобровского и стычка Капризова: россиян признали первыми звёздами матчей НХЛ
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- © Dirk Shadd
Второй дубль Кучерова
Российский нападающий Никита Кучеров после яркого старта в матче с «Нэшвиллом», в котором он отметился дублем, никак не мог отличиться. Его «Тампа» уступила в трёх следующих противостояниях и фактически провалила начало регулярного чемпионата.
Конечно, это не связано исключительно с действиями отечественного форварда. Основная проблема «Лайтнинг» сегодня заключается в том, кем заменить травмированного Андрея Василевского. Пока на его место по очереди выходят Йонас Юханссон и Мэтт Томкинс. Но на пару они уже пропустили 17 шайб в четырёх встречах.
Ситуацию требовалось выправлять. И хоккеисты «Тампы» в домашней встрече с «Ванкувером» показали, что способны на это. Команда сразу включилась в игру, и уже в первом периоде Ник Пол реализовал большинство. Однако после перерыва последовали две подряд мощные атаки «Кэнакс», завершившиеся точными бросками Брока Бёзера и Тайлера Майерса, и теперь уже игроки «Лайтнинг» оказались в роли догоняющих. Впрочем, хозяева не унывали и на 36-й минуте сумели сравнять счёт.
А затем пришло время Кучерова. Он отметился голом через 69 секунд после своего одноклубника Майкла Эйсимонта. Никита подобрал шайбу у правого борта, сместился в центр и с кистей бросил в ближний угол ворот из-за пределов круга вбрасывания. Тэтчер Демко был закрыт и не имел шансов спасти свою команду.
На старте третьего периода «Лайтнинг» заработал большинство. Сначала россиянин создал неплохой момент для Пола — отличиться американец не смог, но продолжил бороться. Он вышел победителем в сутолоке у борта, вышел к воротом под острым углом и отпасовал на Кучерова, а тот в касание переправил шайбу в ворота.
В концовке «Тампа» пропустила один гол, однако на исход встречи это не повлияло — 4:3. А на счету Никиты тем временем уже шесть очков (4+2) в четырёх матчах, а также признание первой звездой встречи. Интересно, что пока он отличается исключительно дублями — голевыми и ассистентскими.
Бобровский — первая звезда матча
Голкипер Сергей Бобровский провёл отличную встречу с «Торонто». Голкипер «Флориды» отразил 29 бросков из 30, что помогло его команде победить со счётом 3:1. Вратарь не справился лишь с щелчком Митчелла Марнера в большинстве и был признан первой звездой матча.
У россиянина стало 107 побед в 189 матчах за «Пантерз» в регулярных чемпионатах. Бобровский вышел на чистое второе место в истории клуба по данному показателю, превзойдя Джона Ванбисбрука. Рекорд принадлежит Роберту Луонго (230 в 572).
При этом, по словам главного тренера «Флориды» Пола Мориса, Сергей великолепно действует в воротах.
«В последних двух играх он продемонстрировал вратарское мастерство высшего класса. Как голкипер с огромным опытом он понял, что ему нужно выложиться на полную. Не то чтобы Боб недостаточно хорош, но, чтобы победить эту команду, нужно быть лучше, чем просто середняком», — подчеркнул наставник.
Впрочем, по признанию самого Бобровского, он только ищет контакт с партнёрами на льду. Так что можно ждать и более впечатляющих результатов.
«Это процесс, долгий процесс. Стараешься укреплять уверенность в своей игре, выстраивать с товарищами по команде атмосферу доверия и взаимопонимания. А также взаимной поддержки», — отметил голкипер.
Илья Самсонов совершил 21 сейв и смотрелся в целом неплохо, не справившись в конце первого периода лишь с бросками Кевина Стенлунда и Оливера Экман-Ларссона. Правда, справедливости ради, в обоих случаях голкиперу не повезло — он был закрыт игроками и не успевал среагировать.
Ещё один отечественный голкипер, Александр Георгиев, стал главным героем матча с «Чикаго». Вратарь «Колорадо» оформил шат-аут, отразив все 18 бросков. А Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Пока личные показатели форварда не самые высокие — лишь три очка. Тем не менее его команда не проиграла ни одного матча и уверенно идёт на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, а уступает «Вегасу» только потому, что провела на один матч меньше.
Капризов повторил рекорд результативности
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Лос-Анджелесом». Россиянин набирает очки во всех четырёх стартовых матчах нового сезона, благодаря чему повторил личный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне. Тогда он также набрал шесть очков. Увы, активные действия форварда не помогли «Уайлд» победить — 3:7.
Запомнился матч российским болельщикам не только голом отечественной звезды, но и стычкой во втором периоде с защитником «Лос-Анджелеса» Дрю Даути, который оказался недоволен решением арбитра удалить Адриана Кемпе за подножку. Канадец толкнул в спину Капризова, а тот в ответ боднул соперника в стиле Зинедина Зидана. Впрочем, судьи быстро вмешались в ситуацию, и игроки избежали штрафных санкций.
Интересно, что Даути ещё с 2021 года недолюбливает нападающего «Миннесоты». Когда Кирилл подписал свой крупный пятилетний контракт, Дрю был в числе тех, кто считал хоккеиста переоценённым. Спустя год их противостояние перешло на лёд. После стычки в начале прошлого сезона Капризов получил первый в карьере матч-штраф. А в этом сезоне выяснение отношений продолжилось.
Не смогли порадовать своих болельщиков в родных стенах и игроки «Рейнджерс». Они дома уступили «Нэшвиллу» со счётом 1:4. Игорь Шестёркин совершил всего 14 сейвов, а на 34-й минуте был заменён после очередной шайбы «Предаторз» в большинстве за авторством Филипа Форсберга.
Артемий Панарин, хоть и поучаствовал в единственном голе своей команды, записав в актив результативную передачу, повлиять на ход противостояния не смог. Более того, нападающий завершил игру с показателем полезности «-1».
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