Три очка Капризова, «сухарь» Сорокина и 37 сейвов Георгиева: россияне стали звёздами дня в НХЛ

Кирилл Капризов записал на свой счёт гол и две результативные передачи в победном матче с «Монреалем», а Егор Замула впервые отличился заброшенной шайбой в НХЛ и помог «Филадельфии» сломить сопротивление «Ванкувера». Илья Сорокин оставил свои ворота в неприкосновенности во встрече с «Аризоной» и вышел на третье место в истории «Айлендерс» по числу игр на ноль, а 37 сейвов Александра Георгиева и точный бросок Валерия Ничушкина позволили «Колорадо» разгромить «Сиэтл».

Бенефис Капризова

За последние годы лидер «Миннесоты» приучил своих болельщиков к тому, что довольно ярко начинает регулярный чемпионат. Уже в первый год пребывания в НХЛ Кирилл Капризов настрелял четыре очка в первых двух матчах, а к концу октября хоть и замедлился, но добавил в свою копилку ещё три. На старте второго сезона он долго не мог забросить сам, но охотно ассистировал, а в предыдущем безостановочно отличался на протяжении четырёх встреч, оформив за этот отрезок внушительные «4 + 4» по системе «гол + пас».

Без очков он не покидал лёд и в первых двух играх нынешнего первенства: принял участие в победном матче с «Флоридой», а затем помог Райану Хартману открыть счёт в неудачно завершившемся противостоянии с «Торонто», чем подтвердил наличие у себя высококлассных навыков диспетчера. Оставалось лишь забить самому, а встреча с «Монреалем» представлялась чуть ли не идеальной возможностью для этого. К этому моменту подопечные Мартена Сан-Луи пропускали в среднем по 3,5 шайбы за матч и входили в число худших команд лиги по действиям в обороне.

И в этот раз игроки «Канадиенс» даже превзошли сами себя. Уже в середине первого периода они дважды позволили «Уайлд» отличиться в меньшинстве, а в начале второго горели уже 0:3. И на этот раз не обошлось без Капризова, принявшего участие в розыгрыше лишнего. На пару с Матсом Цуккарелло он устроил эффектную перепасовку за воротами, завершившуюся серией бросков Йоэля Эрикссона Эка с пятака. Один из них стал точным.

На этом Капризов не успокоился и впоследствии ещё дважды помог «Миннесоте» реализовать большинство. Именно его передача после эффектного сольного прохода вывела того же Эрикссона Эка на рандеву с Сэмом Монтембо и дала тому возможность оформить дубль. А за восемь минут до этого счёт своим голам в сезоне открыл и сам Кирилл. Он открылся почти на линии ворот и размашистым броском в касание застал врасплох вратаря «Монреаля».

Благодаря этому Капризов укрепился на третьем месте в истории клуба по числу встреч с тремя и более очками. Ему эта планка покорилась в 21-й раз, а чаще него это удавалось лишь Мариану Габорику (29) и Микко Койву (34). Тем не менее звание первой звезды ему не досталось. Кирилл стал вторым, уступив Марку-Андре Флёри, который отметился парой чудесных сейвов, а в общей сложности их набралось аж 27. Быть может, на оценку выступления россиянина повлиял и тот факт, что именно его осечка стоила его команде одной из двух пропущенных шайб — 5:2.

Так или иначе Капризов вышел на вторую строчку в списке лучших российских бомбардиров регулярки. С пятью (1 + 4) очками он обогнал Артемия Панарина, Никиту Кучерова и Владимира Тарасенко (все — по четыре) и приблизился к Евгению Малкину. В активе форварда «Питтсбурга» на одно больше (2 + 4).

«Сухарь» Сорокина

То, что не удалось нападающему «Миннесоты», сделал его соотечественник из «Нью-Йорк Айлендерс». Илья Сорокин впервые в нынешнем сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности и был признан первой звездой противостояния с «Аризоной». И пусть работы у него было не так много, достижения голкипера это не умаляет. Своей уверенностью он заряжал защитников, а когда и те были бессильны, выручал сам. Достаточно вспомнить его сейвы после выстрелов Шона Дурзи, искавшего счастья как на синей линии, так и на пятаке. Ещё несколько раз к голу был близок Ник Бьюгстад, но россиянин каждый раз выходил триумфатором из микродуэлей.

В итоге в активе Сорокина набралось всего 14 спасений, но крайне невысокая продуктивность одноклубников лишь поднимает их в цене. Полевые хоккеисты «Айлендерс» атаковали более чем в два раза чаще (34), но своего добились лишь однажды. Мэтью Барзал неотразимо щёлкнул из круга вбрасывания в ходе розыгрыша большинства и принёс ньюйоркцам вторую победу в чемпионате.

Примечательно, что для Сорокина этот «сухарь» стал уже 17-м в НХЛ. По этому показателю он обошёл Рика Дипьетро и поднялся на третью строчку в истории «Айлендерс». Больше лишь у Билли Смита (22) и Гленна Реша (25), но темп у Ильи заметно выше. На данный момент он провёл в лиге всего 138 встреч, в то время как рекордсмен — 282.

Спасения Георгиева и дебютный гол Замулы

Не отставать от соотечественника старался и вратарь «Колорадо». Да, надежды Александра Георгиева отыграть на ноль растаяли уже на 16-й минуте встречи с «Сиэтлом», когда его застал врасплох Кайлер Ямамото. Но впоследствии именно старания россиянина не дали хозяевам развить успех. В общей сложности он отразил 37 бросков и помог «Эвеланш» одержать третью победу в турнире, благодаря чему заслуженно получил звание первой звезды.

Может сложиться впечатление, будто гости не испытали серьёзных проблем, ведь на шайбу соперника они ответили четырьмя своими, и это ещё Натан Маккиннон не сказал своего слова. Филиппа Грубауэра по разу огорчили Арттури Лехконен, Логан О’Коннор и Микко Рантанен, а жирную точку поставил Валерий Ничушкин. В концовке «Кракен» пошёл ва-банк и снял голкипера при игре четыре на четыре, а россиянин воспользовался этим — сначала оформил перехват, а затем поразил пустой створ. Для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Знаменательным этот день стал и для молодого защитника «Филадельфии». Егор Замула дебютировал за коллектив ещё в апреле 2021 года и с тех пор отыграл за него 27 матчей, но так ни разу и не забил. В прошлом сезоне он наконец пополнил свой бомбардирский счёт, четырежды ассистировав партнёрам. Выступил он в роли диспетчера и в дебютной встрече нынешнего — помог Джоэлю Фараби отличиться в противостоянии с «Коламбусом» (4:2). А теперь сделал это и сам.

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Дебютный гол в НХЛ Замулы случился уже на 105-й секунде. Пока его партнёры тщетно пытались организовать штурм ворот «Ванкувера», россиянин подхватил шайбу на границе синей линии, немного продвинулся вперёд и с кистей послал её аккурат в дальний угол. Тэтчер Демко не спас.

Как оказалось, этот гол стал победным. Впоследствии игроки «Флайерз» упрочили преимущество благодаря филигранно исполненному Шоном Кутюрье буллиту, в то время как «Кэнакс» так и не смогли огорчить Картера Харта. И хотя сама НХЛ признала Замулу лишь третьей звездой матча, в самом коллективе из Пенсильвании решили иначе. В раздевалке россиянина назвали главным творцом успеха и вручили ему прилагающиеся к этому званию маску собаки с цепью. Что бы это ни значило.

В свою очередь, первые очки в регулярке набрал Владислав Наместников. Форвард «Виннипега» ассистировал Марку Шайфли, но вряд ли поднял настроение и себе с партнёрами, и болельщикам. Хозяева всё равно потерпели унизительное поражение в матче с «Лос-Анджелесом» (1:5), которое стало для них уже вторым в нынешнем первенстве. Ранее они были биты «Калгари».