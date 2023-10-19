Пока Овечкин не забивает: Малкин забросил в третьем матче подряд, Тарасенко с ходу переписал достижение «Оттавы»

Евгений Малкин отметился голом в третьем матче регулярного чемпионата НХЛ подряд и обошёл Александра Могильного в списке лучших российских снайперов в истории лиги. Однако он не сумел спасти «Питтсбург» от крупного поражения «Детройту». В свою очередь, Александр Овечкин ассистировал Джону Карлсону и набрал первое очко в сезоне, однако «Вашингтон» всё равно уступил «Оттаве», в составе которой шайбой и передачей отличился Владимир Тарасенко, а ещё один точный бросок на свой счёт записал Артём Зуб.

Первые очки Овечкина

Для «Вашингтона» старт нынешнего регулярного чемпионата получается крайне непростым, как того и ожидали многие эксперты. И причины тому объективные: лидеры постарели ещё на год, новой крови в коллективе не появилось, а назначение молодого и неопытного главного тренера в лице Спенсера Карбери изначально казалось крайне рискованным шагом. До настоящего момента он не работал на столь высоком уровне, и пока адаптация проходит непросто. В преддверии встречи с «Оттавой» столичная команда находилась в числе худших по большинству ключевых показателей — заброшенным шайбам, реализации лишнего, игре в меньшинстве и среднему числу бросков. И это при наличии в обойме одного из двух лучших снайперов в истории НХЛ.

При этом нельзя сказать, что сам Александр Овечкин комфортно чувствует себя в новых условиях. В двух первых матчах он не набрал ни одного очка, а в победном противостоянии с «Калгари» практически растворился на льду. За 20 минут россиянин не принял участия ни в одном из двух голов «Кэпиталз» и ни разу не заставил проявить своё мастерство Якоба Маркстрёма, ограничившись всего одним силовым приёмом. И это настораживало, ведь такая пассивность ему несвойственна. До этого сезона он лишь 17 раз покидал площадку, ни разу не побеспокоив вратаря соперника.

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Казалось, это замотивирует Овечкина и заставит его рвать и метать в гостевой встрече с «Оттавой», но если число силовых возросло до трёх, то попаданий в створ не прибавилось. Капитан остался лидером по проведённому на льду времени среди нападающих, но чаще искал партнёров, чем атаковал сам. Да и те временами буквально игнорировали его. Достаточно вспомнить эпизод в концовке второго периода, когда Расмус Сандин предпочёл сам попытать счастья, чем покатить вперёд на своего лидера.

Таким образом, Овечкин впервые в карьере не нанёс ни одного броска по воротам в двух матчах регулярки подряд, но хотя бы открыл свой бомбардирский счёт. За 66 секунд до сирены на перерыв именно его активные действия на пятаке помогли отличиться Джону Карлсону. Однако этот гол так и остался для «Вашингтона» единственным, в то время как хоккеисты «Оттавы» разразились шестью. И хотя в тройку звёзд не попал ни один из российских легионеров «Сенаторз», они внесли посильную лепту в успех коллектива.

Безусловно, прежде всего речь идёт о Владимире Тарасенко, который продолжает штамповать очки после переезда в Канаду. Если в стартовой встрече сезона с «Каролиной» он результативными действиями не отметился, то в двух последующих один раз забил сам и ещё трижды ассистировал одноклубникам. Вот и на этот раз Владимир проявил себя в качестве как снайпера, так и диспетчера. Уже на пятой минуте первого периода он хладнокровно завершил многоходовку хозяев, а в начале второго принял участие в комбинации, завершившейся точным попаданием Артёма Зуба.

Благодаря этому Тарасенко набрал более одного очка в трёх первых домашних матчах за «Оттаву», чего ранее не удавалось никому, и поднялся на вершину списка лучших бомбардиров команды. На счету россиянина значится два гола и четыре передачи — столько же у оформившего ассистентский хет-трик в противостоянии с «Вашингтоном» Тима Штюцле.

Что касается Зуба, то он впервые забил в нынешнем чемпионате и вплоть до середины третьего отрезка продолжал досаждать Овечкину. В одном из эпизодов он рукой помешал нападающему добить шайбу в сетку, а потом ценой собственного здоровья остановил выстрел визави. Защитник получил рассечение, но смог подняться и сам отправился в раздевалку. К этому моменту «Оттава» уже вела с комфортной разницей, а впоследствии ещё упрочила преимущество — 6:1.

Серия Малкина

В отличие от капитана «Вашингтона», звёздный форвард «Питтсбурга» не испытывает проблем с набором очков. В преддверии встречи с «Детройтом» в активе Евгения Малкина значилось два гола и четыре передачи, благодаря чему он делил вторую позицию в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ, уступая лишь Леону Драйзайтлю (4 + 3). А чтобы продлить результативную серию и сравняться с немцем, ему хватило всего 53 секунды. Джино разогнал быструю атаку гостей и разыграл стеночку с Райлли Смитом, чей пас и замкнул на дальней штанге.

Это позволило Малкину не только возглавить список самых продуктивных хоккеистов первенства (пусть и ненадолго), но и выйти на чистую третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян. Он забросил 474-ю шайбу в карьере и обошёл обладателя Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» Александра Могильного. И если не сильно сбавит темп, то ещё до конца года поднимется на второе место. От Сергея Фёдорова его отделяет всего девять точных попаданий.

Наверняка в этот момент многим могло показаться, что набравший ход «Питтсбург» сметёт «Детройт» и уверенно одержит третью победу подряд в регулярке. Но всё сложилось иначе. Сначала хозяева четыре раза подряд зажгли красный свет за воротами Тристана Джерри, а в заключительном отрезке ответили двумя голами в пустой створ на шайбы Эрика Карлссона и Брайана Раста. Кстати, для шведа она стала дебютной после обмена в «Пингвинз». В итоге он набрал аж три очка и был признан третьей звездой.

В списке лучших хоккеистов матча ожидаемо не нашлось места Малкину, ведь большую его часть он провёл не лучшим образом: находился на льду, когда свою команду вперёд выводил Бен Шьяро, дубль оформлял Эндрю Копп и жирную точку ставил Алекс Дебринкэт, по окончании игрового дня вырвавшийся в лидеры гонки бомбардиров (5 + 3). Но самое обидное, что именно его ошибка фактически убила интригу в этой встрече. Сумей он обработать довольно удобный пас того же Карлссона, «Детройт» бы не поразил пустой створ «Питтсбурга», а концовка могла получиться куда более горячей.

В итоге Малкин завершил противостояние с худшим показателем полезности среди всех его участников («-2»), а игроки «Пингвинз» потерпели второе поражение в чемпионате — 3:6. В последний раз они пропускали так много в марте 2023-го — и снова от «Ред Уингз». Тогда подопечные Дерека Лалонда взяли верх со счётом 7:4, а Евгений оформил ассистентский дубль.