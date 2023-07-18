«Предложили самому выплатить компенсацию»: Фернандес стал игроком «Зенита» и объяснил срыв перехода в ЦСКА

Марио Фернандес подписал годовой контракт с «Зенитом» и провёл первую тренировку в новом клубе. На новость о трансфере игрока негативно отреагировали в ЦСКА, где футболист провёл десять лет. Согласно сообщению на официальном сайте красно-синих, защитник отказался от переговоров с москвичами и перешёл в Санкт-Петербург из-за лучших финансовых условий, забыв о джентльменских соглашениях. Бразилец заявил, что армейцы предложили ему самому выплатить компенсацию «Интернасьоналу», а затем и вовсе прекратили диалог. И только после этого поступило предложение от чемпионов России.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес наконец стал игроком «Зенита». О намерении чемпионов страны усилиться бывшим армейцем было известно давно, однако официальное представление футболиста задерживалось. Это породило большое количество слухов. Так, некоторые СМИ утверждали, будто у бразильца есть лишний вес, поэтому руководство сине-бело-голубых пока раздумывает, стоит ли заключать с ним соглашение. По другой версии, 32-летнему спортсмену пришлось проходить более углублённое медицинское обследование и в клубе ждали его результатов.

Впрочем, ни одну из версий в «Зените» не подтвердили, а в понедельник объявили о подписании соглашения с Фернандесом сроком на один год с возможностью продления ещё на сезон. В социальных сетях петербуржцы забавно представили игрока, вспомнив, как певец Филипп Киркоров перепутал его с Магомедом Оздоевым, а затем выложили видео, как бывший защитник сборной России проходит медосмотр и проводит первую тренировку с новыми партнёрами.

На этом бы история и закончилась, если бы на месте Марио был любой другой футболист, а не спортсмен, выступавший десять лет за ЦСКА. Изначально он собирался провести следующий сезон именно в составе армейцев, однако москвичи не захотели платить компенсацию «Интернасьоналу», контракт с которым бразилец недавно расторг. После этого, по словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева, в переговоры вступили петербуржцы. Однако, как оказалось, ситуация была несколько иной. Сразу после презентации Марио красно-синие выступили с заявлением на официальном сайте.

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом», — говорится в сообщении армейцев.

В ЦСКА подчеркнули: камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, предложенные Фернандесу «Зенитом».

«Все наши джентльменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «до свидания». Теперь же настало время сказать «прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», — заявили в ЦСКА.

После этого болельщики армейцев потребовали убрать граффити с Марио с «ВЭБ Арены». После объявления о трансфере фанаты московского клуба запустили петицию, за день её подписали 2 тыс. человек.

Фернандес, в свою очередь, также решил высказаться по поводу сорванного возвращения в ЦСКА. По мнению защитника, вина лежит на московском клубе.

«Так получилось, что, узнав о сумме отступных, ЦСКА сразу же запротестовал, заявив, что не согласен с такой стоимостью и не хочет платить всю сумму, предложив мне выплатить часть стоимости сделки из своего кармана. Я посчитал несправедливым, что мне придётся выплачивать такую сумму, поскольку я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы приехать в Бразилию, а также отказался от ценностей, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом». Было бы несправедливо «платить за работу». Кроме того, чтобы я вернулся в ЦСКА в этом сезоне, если они заплатят отступные, я согласился получать зарплату меньше половины той, которую я получал по расторгнутому контракту до отъезда в Бразилию, то есть я приложил все возможные усилия для возвращения в ЦСКА. Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» этот пункт согласован не был, а ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно двух месяцев контактов и решил прекратить переговоры со мной», — приводит слова Фернандеса Sport24.

По словам Марио, «Зенит» обратился к нему через 17 дней после приостановки контактов с армейцами. Но даже после этого Фернандес совершил попытку вернуться в стан красно-синих.

«Когда я понял, что «Зенит» заинтересован и что он сделает предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня хочет заполучить российская команда и что я получу предложение, но даже в этом случае армейцы не захотели платить за мой трансфер, оставляя мне возможность заключить сделку с другим клубом. Иными словами, у ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел этого делать», — заявил защитник.

В такой ситуации сложно говорить, кто виноват в случившемся. По словам эксперта Евгения Ловчева, обе стороны по-своему правы.

«Понимаю, о чём говорит Марио. Почему он должен платить за своё возвращение? Если его хотят — пусть платят. Он понимает, что, как только закончится контракт, он останется один. Надо рвать своё сейчас.

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Немного удивлён медлительностью ЦСКА. Три недели вести переговоры — это очень долго. Надо быть начеку в таких моментах. Предполагаю, что там думали, что игрок у них в долгу: дали дорогу в российский футбол, он попал в сборную, заработал денег — вот и будет покладистый», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

В то же время комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что в данном случае «Зенит» не переманивал футболиста. В Санкт-Петербурге поступили порядочно.

«Со стороны петербуржцев всё было корректно. Цап-царап — это не для Семака. Он следит за такими вещами. Он же сам провёл много сезонов за ЦСКА, был капитаном. Сергей Богданович не способен на такой криминал, такую хитрость. Это выше его моральных устоев. А у него они есть», — отметил специалист.

В любом случае Фернандес теперь в «Зените» и с нетерпением ждёт начала сезона, особенно матчей с ЦСКА.

«Хочу ещё раз поблагодарить клуб, который поверил в меня, в мой профессионализм. Теперь я здесь. И конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу ещё раз: и к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. В остальном — буду работать и помогать своей новой команде», — отметил защитник.