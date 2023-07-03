«Всё кардинально изменилось»: Тимошинина — об уверенности в себе, отношениях с мамой и о мотивации прыгать

Работа с психологом помогла обрести уверенность в себе. Об этом в интервью RT рассказала трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина. По словам спортсменки, борьба со страхами далась ей тяжело. Также она рассказала, насколько непросто приходилось ей с мамой-тренером, вспомнила, каким советом помог Илья Захаров и объяснила, почему не выступает на трамплине.

— Ваша победа на 10-метровой вышке в Екатеринбурге выглядела очень уверенной и логичной, поэтому в голове не укладывается: каким образом вам удавалось на протяжении пяти лет подряд проигрывать чемпионат страны?

— Каждый раз какие-то вещи мешали выиграть. Становилась второй, третьей, появлялись совсем молоденькие соперницы, которые оказывались лучше.

— Руки не опускались из-за этого?

— Так, чтобы закончить карьеру из-за результата на чемпионате России — нет. Но вообще мысли перестать прыгать несколько лет назад меня посещали. После особенно неудачных выступлений, которые я никак не могла себе объяснить. На тренировках всё было хорошо, а вот показать результат на соревнованиях не получалось. В последнем олимпийском сезоне я даже с психологом начала работать. И с этого момента всё кардинально изменилось.

— Что именно вы в себе открыли, работая со специалистом?

— Стала намного увереннее в себе. Поняла — реально могу хорошо прыгать. До этого такой уверенности не было. Всё время испытывала страх допустить ошибку.

— Этот путь к себе был сложным?

— Очень. И довольно долгим. Ощущения и страхи возможно усугублялись тем, что у меня спортивная семья, которая постоянно ждала побед. Это сильно давило.

— Помните момент, когда прыжки в воду перестали быть игрой?

— На самом деле я всегда серьёзно к этом относилась, с самого детства. Когда начала прыгать под присмотром мамы, она постоянно держала меня в ежовых рукавицах. И если я элементы делала неидеально или не так, как от меня требовали, дома всегда за это получала. Поэтому, собственно, и было страшно.

— Не думали о том, что мама, натаскивая вас на результат, пытается таким образом удовлетворить собственные не до конца реализованные амбиции?

— Не знаю. Мне кажется, она просто очень сильно хотела моего максимального успеха в спорте. Поэтому порой и перегибала палку. Я же не знала, как себя в этой ситуации вести. Хочется же, чтобы тебя хотя бы дома пожалели, когда не всё получается, а приходишь — там опять ругают. Сейчас нам удалось выстроить общение. Причём, своё отношение к процессу изменила не только я, но и мама тоже. И обиды исчезли. Я чётко поняла, всеми своими умениями обязана прежде всего ей. Прыгай я у другого тренера, вряд ли достигла бы таких результатов. Получается, для этого надо было пройти через все сложности.

— Но ведь наверняка был период, когда вы рассуждали иначе?

— Конечно. Просто с возрастом понимаешь: в любой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Вряд ли родителям было просто меня тренировать. Думаю, им тоже досталось.

— Хоть когда-нибудь ваша мама из-за вас плакала?

— Думаю, да. Почти уверена в этом.

— А свой самый большой страх в прыжках в воду вспомните?

— Я дико боялась не завоевать олимпийскую лицензию в синхронных прыжках, но именно это и произошло. Причём, дважды.

— Думала, вы начнёте рассказывать о том, как страшно бывает прыгать в воду с десятиметровой высоты.

— Вот этого я как раз никогда не боялась. Мне нравилось собирать новые сложные прыжки, в этом плане я всегда была очень активным ребёнком. Что до страха перед каким-либо элементом… Наверное, это 3,5 оборота вперёд из задней стойки, когда делаешь прыжок в уставшем состоянии. Там голова проходит довольно близко к краю вышки, и может быть опасно.

— Расстояние до вышки реально ощущается, когда находишься в воздухе?

— Да. Тем более, в уставшем состоянии начинаю прыгать ближе к краю платформы.

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— Есть спортсмен, у которого хочется перенять какие-то качества?

— По прыжкам нет, а вот в поведенческом плане мне всегда нравился Илья Захаров. Мы как-то с ним разговорились, и совершенно точно могу сказать: моё отношение к себе начало меняться после той беседы.

— О чём говорили, если не секрет?

— Я стала жаловаться на отсутствие уверенности, а Илья сказал: «Ты так круто прыгаешь. Даже не заморачивайся на этот счёт. Пошла и прыгай!» Он и сам, как правило, делал именно так. Как автомат: поднялся — прыгнул, поднялся — прыгнул.

— Выступать на трёхметровом трамплине по примеру Захарова никогда не хотелось?

— Очень хотелось. Но мне сразу объяснили: совместить два снаряда скорее всего не получится. Тем более, для трамплина пришлось бы набирать массу тела, много работать над наскоком. Возможно, у меня могло неплохо получиться, кстати. Я как-то от скуки решила отпрыгать метровый трамплин на чемпионате Москвы и заняла второе место. Такие эмоции были классные! В этом плане трамплин гораздо веселее вышки. Когда прыгаешь с платформы, почти всегда знаешь, чего ожидать. А здесь подвижная опора, и никогда не угадаешь, как на неё наскочишь.

— Наскакивать вы учились по старинке, классическим способом, или с подскоком, по-китайски?

— Это уж как получится. Наскок, конечно, тот ещё у меня был…

— Сколько прыжков за тренировку делает современный вышечник?

— По-разному. Мы обычно выстраиваем подготовку к соревнованиям не по количеству прыжков, а по нагрузке в целом. Уже выработан чёткий план: когда добавить, где отдохнуть. Но полторы сотни прыжков за тренировку, как это было принято раньше, я точно не делаю.

— А как много попыток одного произвольного прыжка вам доводилось выполнять?

— Максимум семь. Это не то, чтобы тяжело физически, просто, когда начинаешь уставать, появляется риск потерять концентрацию, не совсем точно поставить руки на вход в воду, соответственно травмировать мышцу или сустав.

— Вход в воду руками с десятиметровой высоты — это больно?

— Это нелегко. Но не страшно, поскольку никто нас не посылает сразу на десять метров. Травмоопасно? Да.

— Вы прыгаете вслепую, или есть ориентиры в воздухе?

— На задних прыжках вообще ничего не вижу. Прыгаю по ощущениям и давно привыкла к этому. Некоторые ребята говорят: при раскрытии на «задних» входах нужно успеть увидеть собственные ноги, но я вообще не понимаю, как это. Какие ноги, когда у тебя полсекунды времени на всё про всё? Поэтому делаю на автомате, как привыкла. Мне кажется, если я хоть увижу что-то во время прыжка, вообще потеряюсь в воздухе.

— Но на передних вращениях вы же наверняка видите воду?

— Вижу, но это не помогает. «Передние» входы в воду мне удаются неважно. Возможно, в детстве я что-то упустила, не научилась ставить входы так классно, как это делает Аня Конаныхина, к примеру.

— Даже с обязательных прыжков?

— Даже с них. Зато с задними прыжками у меня проблем нет. А это получается далеко не у всех прыгунов.

— Биться о воду вам доводилось?

— Один раз сильно перешла на входе, но плашмя не было. Поэтому, наверное, я и не боялась сложных прыжков: собрала всю свою нынешнюю программу на вышке в 13 лет.

— Любимый прыжок у вас есть?

— Да. Три с половиной оборота назад. Вот он как раз у меня с 13-ти лет получался почти всегда.

— Что именно, кстати, запоминается после удачных выступлений — отдельные прыжки, или общее настроение?

— Настроение. Помню, когда попала в финал на Олимпиаде в Токио, шла на представление финалистов такая счастливая…

— А ради чего продолжаете прыгать сейчас?

— Ради удовольствия. Я наконец-то достигла состояния, когда его получаешь от самого прыжка, а не от оценок, которые горят на табло. Страх ошибиться или кому-то проиграть полностью ушёл. У нас уже появились на вышке очень сильные девочки, и мне реально не стыдно им в чём-то уступить. Как только я это осознала, появились совершенно другие эмоции. Гораздо более позитивные.

А главное, мне всё ещё хочется прыгать — не наелась. Очень чётко поняла это, когда смотрела по телевизору последний чемпионат мира в Будапеште, на который мы не поехали.

— Своего ребёнка вы будете тренировать самостоятельно, или отдадите маме?

— Вообще-то я не планирую становиться тренером. Но — никогда не говори «никогда». Так что не зарекаюсь. Просто зная, как было тяжело со мной моей маме, я абсолютно точно не хотела бы повторить её тренерский опыт.