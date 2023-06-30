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Тренер сборной по прыжкам в воду: альтернативные старты не заменят спортсменам Олимпиаду

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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева считает, что альтернативные соревнования не станут полноценной заменой Олимпийским играм.

«Конечно, не заменят. И спортсмены это понимают. Им просто могут дать выступить, получить какие-то привилегии в денежном эквиваленте — это их работа», — цитирует Моисееву «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что от премий за хорошую работу никто никогда не отказывался.

«Но мы всё прекрасно понимаем. Никто из победителей Игр доброй воли не скажет, что это заменило им победу на Олимпиаде, даже если они реально могли там выиграть», — добавила Моисеева.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Некоторые федерации последовали рекомендациям. Однако в большинстве видов спорта по-прежнему отстранение ещё действует.

Ранее сообщалось, что Чехия запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях в стране.




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