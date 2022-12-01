Раскаяние Энрике, поведение Роналду и беспорядки марокканцев: что окружает чемпионат мира по футболу в Катаре

Марокканские болельщики устроили беспорядки в ряде городов Европы после победы соотечественников в 1/8 финала ЧМ по футболу, а главный тренер сборной Испании Луис Энрике взял на себя вину за сенсационное поражение. Криштиану Роналду догнал Диего Марадону по количеству встреч на мундиалях, а его жена в саркастичной манере поздравила Португалию с победой над Швейцарией. Самюэль Это'О извинился за стычку с алжирским блогером, а Эммануэль Макрон пообещал прилететь в Катар, если Дидье Дешам выведет команду в полуфинал.

Беспорядки в Европе

Сборная Марокко сотворила самую громкую сенсацию на чемпионате мира, отправив домой команду Испании. Главным героем 1/8 финала стала голкипер Боно, не пропустив ни одного мяча в серии пенальти. Сначала вратарь проводил мяч после удара Пабло Сарабии в штангу, а затем парировал выстрелы Карлоса Солера и Серхио Бускетса. Ранее подобное удавалось только украинцу Александру Шовковскому на ЧМ-2006, тогда его команда на той же стадии турнира переиграла швейцарцев.

Также по теме Первая сенсация плей-офф: как Марокко разрушило атаку Испании и победило в серии пенальти на ЧМ-2022 Марокко сенсационно взяло верх над Испанией и впервые в истории вышло в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Подопечные Валида...

«Вы знаете, что такое одиннадцатиметровый — немного интуиции и немного удачи. Мы победили, это самое главное. Снимаю шляпу перед всей командой, они проделали огромную работу. Это было невероятно. Нелегко сохранять концентрацию на протяжении 120 минут в матче с Испанией, которая хорошо владеет мячом», — приводит слова Боно beIN Sports.

Вошёл в историю и главный тренер команды Валид Реграги. Он стал первым африканцем, который вывел сборную в 1/4 финала мирового первенства. До Марокко так далеко забирались Камерун с россиянином Валерием Непомнящим, Сенегал с французом Брюно Метсю и Гана с сербом Милованом Раевацем.

Большую роль в матче сыграли и марокканские болельщики, которые в концовке встречи громко освистывали испанцев. Футболисты после матча поблагодарили их за помощь, поклонившись до земли.

Увы, радость от сенсационной победы за пределами Катара вновь вылилась в беспорядки в ряде европейских городов, в том числе в Лилле, Гранаде и Амстердаме. Марокканцы забрасывали служителей правопорядка пиротехническими средствами.

Извинения Энрике

Вину за поражение сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2022 взял на себя главный тренер команды Луис Энрике, поскольку именно он решал, кто будет бить первые три пенальти.

«Футбол — прекрасный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Пенальти — это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трёх игроков, а остальное решают сами футболисты. Четвёртого даже не пришлось отправлять пробивать одиннадцатиметровый. Боно классно играет, он был великолепен», — сказал Энрике в эфире испанского телевидения.

По поводу своего будущего тренер громких заявлений делать не стал, попросив дать ему отдохнуть. Но в СМИ уже появилась информация, что на тренерском мостике его может сменить Роберто Мартинес, ранее возглавлявший команду Бельгии. По иронии судьбы команда специалиста не вышла из группы в Катаре, пропустив в плей-офф с первого места всё тех же марокканцев.

Игроки сборной Испании тем временем искали причины поражения. Так, по мнению полузащитника Родри, в первом тайме судейство было скандальным, так как арбитр не зафиксировал ни одного фола соперника. А голкипер Унаи Симон раскритиковал качество газона на стадионе.

При этом бывшие футболисты сборной старались поддержать коллег. Так, защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос выразил уверенность, что к следующему мундиалю команда будет сильнее.

«Сегодня как никогда гордимся нашим флагом, гордимся своей страной и гордимся нашими игроками. Испания не проигрывает, она учится. Испания падает, спотыкается, но встаёт и продолжает лидировать. Мы вернёмся и будем сильнее. Вперёд, Испания!» — написал Рамос в соцсетях.

В России же напомнили игрокам, что учиться на своих ошибках надо быстрее. В социальных сетях ЦСКА появился пост с результатом матча и фотографией Игоря Акинфеева, который четыре года назад тоже в серии пенальти не пустил «красную фурию» в следующую стадию турнира.

Сарказм невесты Роналду

Отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе Португалии во встрече со Швейцарией стало самой популярной темой вечера. Наставник команды Фернанду Сантуш объяснил своё решение тактикой. Хотя ранее специалист критиковал капитана за его поведение после замены в игре с Южной Кореей.

В команде также отметили, что Криштиану спокойно отнёсся к ситуации и общался со всеми наравне: настраивал, подбадривал. Давал напутствия даже Гонсалу Рамушу, который вышел в основе вместо него.

«Проблем нет. Он прекрасно знает: мы — это самое главное, в любой ситуации. Тренер сделал выбор, и мы должны уважать его решение», — сказал защитник Пепе.

Куда больше негодовала невеста нападающего Джорджина Родригес, которая посвятила пост выходу «европейских бразильцев» в четвертьфинал мундиаля.

«Поздравляем команду. Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твоё имя», — написала Джорджина в соцсетях.

В итоге Криштиану вышел на поле на 73-й минуте, когда игра была сделана. Он старался забить и сделал это спустя некоторое время, однако за мгновение до этого арбитр зафиксировал офсайд. Таким образом футболист стал лидером мундиаля по количеству попаданий в положении вне игры (7).

Но выхода на поле 37-летнему нападающему хватило, чтобы улучшить свою статистику. Этот матч стал для Роналду 21-м на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с легендарным Диего Марадоной. Больше встреч только у немцев Лотара Маттеуса (25) и Мирослава Клозе (24), а также у итальянца Паоло Мальдини (23) и аргентинца Лионеля Месси (23).

После матча Криштиану вёл себя сдержанно. Даже пообщался с игроками и поаплодировал болельщикам, но в подтрибунное помещение всё же ушёл первым. Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл, который постоянно критикует португальца, порекомендовал ему объективно посмотреть на ситуацию: на скамейку запасных футболиста посадили уже три разных тренера. По мнению экс-защитника МЮ, это неслучайно.

Отсутствие Мбаппе

Сборная Франции продолжает подготовку к четвертьфиналу. Накануне нападающий Килиан Мбаппе, который на данный момент возглавляет список лучших бомбардиров турнира, пропустил тренировку команды. Однако, по информации L'Equipe, у него нет никаких повреждений. 23-летний форвард просто отдельно проводил восстановительное занятие.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон пообещал прилететь в Катар, если команда сумеет взять верх в четвертьфинале.

«Я не сомневаюсь, что мы победим. Я ещё не могу предсказать счёт, но я думаю, выиграем. С каким счётом? Обещаю дать прогноз накануне или за два дня, потому что нужно ещё посмотреть на состав команды. Также хочу поздравить сборную с отличным матчем против поляков», — приводит слова Макрона RTL France.

Обращение Это'О

Бывший футболист «Анжи» и президент Камерунской федерации футбола Самуэль Это'О накануне попал в неприятную ситуацию, ударив ногой алжирского блогера, который задал ему неприятный вопрос об арбитре Бакари Гассаме. Ранее в СМИ появлялась информация, что функционер якобы предлагал рефери взятку, из-за чего сборную могли исключить из числа участников ЧМ-2022.

Когда эмоции улеглись, знаменитый нападающий извинился за своё поведение перед публикой, однако пообещал и дальше противостоять безжалостным провокациям и ежедневным преследованиям со стороны болельщиков.

«После матча Камерун — Алжир я стал мишенью для оскорблений и обвинений в махинациях с моим участием. Камерунские болельщики подвергались преследованиям со стороны алжирцев по той же причине. Я призываю алжирские власти и Алжирскую футбольную федерацию принять меры с целью положить конец нездоровой атмосфере», — написал Самуэль Это'О в соцсетях.

Будущее Флика

Минуло уже несколько дней с момента вылета сборной Германии с мундиаля, а будущее наставника команды Ханса-Дитера Флика всё ещё не определено. Руководство Немецкого футбольного союза не планировало увольнять специалиста, поскольку не видит ему достойных альтернатив, однако расторгло контракт с менеджером Оливером Бирхоффом.

Как оказалось, Флик был с ним в хороших, даже дружеских отношениях, и именно это подтолкнуло специалиста перейти из мюнхенской «Баварии» в сборную. После отставки Бирхоффа тренер выступил с заявлением и рассказал, как ему тяжело принять уход менеджера.

«Будет очень сложно заполнить ту пустоту, которую он оставил как в личном, так и в профессиональном плане. Наше сотрудничество всегда основывалось на лояльности и доверии», — приводит слова Флика пресс-служба DFB.