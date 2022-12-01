Новый кумир: Рамуш вышел в старте вместо Роналду, оформил хет-трик и помог Португалии разгромить Швейцарию в 1/8 финала

Португалия разгромила Швейцарию и впервые за 16 лет пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Встреча на стадионе «Лусаил» завершилась со счётом 6:1, а её главным героем стал Гонсалу Рамуш. Нападающий «Бенфики» вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду и стал автором первого хет-трика на мундиале в Катаре, попутно отметившись результативной передачей. При этом сам капитан сборной появился на поле ближе к концу второго тайма, но результативными действиями не отметился.

К матчу Португалии и Швейцарии было приковано повышенное внимание, причём поспособствовал этому наставник чемпионов Европы 2016 года. Фернанду Сантуш пошёл на неожиданный шаг и оставил в запасе не только Жоау Канселу и Рубена Невеша — двух основных исполнителей на своих позициях, но также и самого Криштиану Роналду. И многие с ходу поспешили объяснить это конфликтом между футболистом и тренером, о котором на днях сообщалось во многих СМИ. Причиной тому якобы стало недовольство форварда его заменой по ходу встречи с Южной Кореей, завершившейся сенсационной победой азиатской сборной.

Сам Сантуш признавался изданию Record, что его решение оставить Роналду на скамейке никак не связано с матчем третьего тура групповой стадии, и назвал это тактическим ходом. И его словам можно было бы поверить, но лишь отчасти. Да, возможность делать пять замен развязала руки специалистам и позволила им вносить кардинальные изменения в состав по ходу противостояний. И Криштиану вполне мог стать икс-фактором в концовке, когда оборона соперника уже подустанет и начнёт терять концентрацию. Но вряд ли такой статусный и строптивый спортсмен был готов согласиться с ролью джокера — даже ради общего успеха.

Однако уже на первых минутах стало ясно, что план Сантуша приносит плоды. Сменивший легенду сборной Гонсалу Рамуш принялся оправдывать авансы и уже на 17-й минуте нанёс неотразимый удар в самую девятку ворот. Правда, без ляпа голкипера тоже не обошлось. По всем вратарским канонам Ян Зоммер должен был закрывать ближний угол, но лишь успел вскинуть руки и наблюдать за полётом мяча. Возможно, причиной этой ошибки стала нехватка формы. Из-за простуды швейцарец не выходил на поле в третьем туре групповой стадии.

Ещё в первом тайме Рамуш мог оформить первый дубль во встречах за сборную, но на этот раз не сумел оставить не у дел Зоммера и эффектно завершить контратаку. Зато несколькими минутами ранее второй раз огорчить швейцарского вратаря удалось Пепе. Ветеран оказался самым расторопным при розыгрыше углового и стал самым возрастным автором гола в плей-офф мундиаля в истории (39 лет 283 дня).

Швейцария смотрелась крайне невыразительно. Да, опасный удар Шердана Шакири со штрафного и заблокированная попытка Ремо Фройлера выглядели довольно перспективно, но за исключением этого подопечные Мурата Якина практически ничего не создали у ворот Диогу Кошты. На общем фоне выделялся разве что неудержимый Брил Эмболо, остановить которого иногда не могли сразу несколько португальских защитников. Главным антигероем же стал Фабиан Шер. Из-под него были забиты оба мяча, а вишенкой на торте стала жёлтая карточка за грубый фол на Жоау Феликсе. Наставник «нати» решил не искушать судьбу и уже в перерыве выпустил вместо него Эрая Джёмерта.

Но эта рокировка не помогла укрепить трещавшую по швам оборону Швейцарии. За первые десять минут второго тайма она пропустила ещё дважды. Сначала Рамуш прокинул мяч в «домик» Зоммеру и отличился во второй раз, а затем ещё и выступил в роли ассистента. Нападающий «Бенфики» с партнёрами разыграл эффектную многоходовку, которую замкнул совершивший рывок на 30 м Рафаэл Геррейру.

Швейцарцы сумели сократить отставание усилиями Мануэля Аканджи, но в этот вечер остановить португальцев было невозможно. Особенно сменщика Роналду, не собиравшегося останавливаться на трёх очках по системе «гол + пас». Ещё один великолепный рывок Рамуша, идеальная передача Феликса и эффектный переброс через вратаря — и нападающий «Бенфики» уже оформляет первый хет-трик на мундиале в Катаре. И символично, что именно после этого он всё же покинул поле, уступив его Криштиану, чей выход сопровождался оглушительным гулом фанатов.

Идеальным завершением встречи стал бы гол вышедшего на замену капитана Португалии, но хеппи-энда не случилось. Роналду неудачно пробил со штрафного, не сумел зацепиться за мяч при попытке убежать в быструю контратаку, а забил лишь из офсайда. Зато отличился другой запасной — Рафаэл Леау, дальним ударом застигший врасплох Зоммера. И в этом эпизоде Ян снова проявил себя не лучшим образом, застыв на линии.

Португалия разгромила Швейцарию с теннисным счётом и впервые с 2006 года преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира. Там её будет ждать главная сенсация первенства планеты — команда Марокко. И вряд ли кто-то удивится, если этот матч Роналду вновь начнёт на скамейке запасных.