Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф ЧМ

Защитник сборной Португалии Пепе стал автором второго гола в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре с командой Швейцарии.

Игрок забил мяч в возрасте 39 лет и 283 дня, что сделало его самым возрастным автором гола в плей-офф чемпионата мира.

Встреча между командами проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду впервые за 14 лет остался в запасе Португалии на крупном турнире.