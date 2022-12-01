Роналду впервые за 14 лет остался в запасе Португалии на крупном турнире

Нападающий Криштиану Роналду начал матч первого раунда плей-офф Португалия — Швейцария на чемпионате мира в Катаре со скамейки запасных.

Футболист впервые с 2008 года не вышел в стартовом составе сборной Португалии на крупном турнире. Тогда Роналду остался в запасе в игре со Швейцарией. Серия составила 31 матч.

Встреча между командами проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Ранее Пепе забил второй мяч сборной Португалии в матче 1/8 финала с командой Швейцарии.