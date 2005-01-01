Рамуш стал автором первого хет-трика на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый хет-трик на чемпионате мира в Катаре в матче 1/8 финала с командой Швейцарии.

21-летний Рамуш забил пятый мяч на 67-й минуте. Таким образом, португалец оформил первый хет-трик на ЧМ-2022.

Счёт в матче стал 5:1 в пользу подопечных Сантуша.

Встреча между командами проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Главный судья матча — Сесар Артуро Рамос из Мексики.

Ранее защитник сборной Португалии Пепе стал автором второго гола в матче первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре с командой Швейцарии.