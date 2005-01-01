Португалия третий раз в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Голами в составе Португалии отметились Гонсалу Рамуш (17-я, 51-я и 67-я минуты), Пепе (33-я), Геррейру (55-я), Леау (90 + 4). У Швейцарии отличился Мануэль Аканджи (58-я).

Таким образом, Португалия вышла в четвертьфинал турнира в третий раз в истории с 1966 и 2006 года.

Ранее стало известно расписание матчей 1/4 финала на ЧМ по футболу в Катаре.