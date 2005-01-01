Источник: Мартинес может стать новым главным тренером сборной Испании

Специалист Роберто Мартинес может возглавить национальную команду Испании по футболу.

По информации Onda Cero, одним из претендентов на роль наставника Испании станет Мартинес.

СМИ сообщают, что главный тренер испанской команды Луис Энрике будет отправлен в отставку после вылета с 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

1 декабря Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после того, как его подопечные не вышли из группы на ЧМ-2022.

Ранее Испания в матче с Марокко нанесла лишь один удар в створ за 120 минут.