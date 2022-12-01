Фиаско Бельгии и Германии, сенсации от Марокко и Японии, окончание эпохи Месси и Роналду: итоги группового этапа ЧМ-2022
Германия и Бельгия сенсационно провалились на чемпионате мира и не смогли пробиться в плей-офф, а Южная Америка впервые с 2002 года ограничилась двумя представителями в 1/8 финала. Япония и Марокко шокировали футбольный мир и заняли первые места в своих квартетах, а Лионель Месси и Криштиану Роналду утратили звание главных звёзд турнира. Чем запомнился групповой этап мундиаля в Катаре — в материале RT.
Провал грандов
Групповая стадия чемпионата мира по футболу в Катаре прежде всего запомнилась крайне слабым выступлением записных фаворитов. И если от Бельгии было сложно требовать повторения результата четырёхлетней давности, то Германии прочили если не борьбу за трофей, то как минимум выход в плей-офф. И по игре подопечные Ханса-Дитера Флика этого вполне заслуживали. После трёх матчей они расположились на первом месте среди всех участников турнира по сумме ожидаемых забитых мячей (10,4) и голевых моментов (15), а также среднему числу попаданий в створ за встречу (восемь). Однако колоссальные проблемы с реализацией и грубейшие ошибки в обороне оставили бундестим лишь на третьей строчке квартета E.
Причин этого может быть много. Возможно, немцы слишком много внимания уделяли политическим вопросам, по несколько часов планируя различные акции. Быть может, с кадровыми изменениями запоздал наставник, до последнего не желавшей отходить от формации с «ложной девяткой» и игнорировавший чрезвычайно полезного Никласа Фюллькруга. А ведь именно форвард «Вердера» стал лучшим по системе «гол + пас» (2 + 1) в рядах сборной. И это несмотря на дефицит игрового времени. На поле он провёл лишь 66 минут суммарно без учёта компенсированного.
Но если вылет немцев скорее является неудачным стечением обстоятельств, то бельгийцы больше заслужили такую участь. В Катаре они предстали абсолютно непохожими на самих себя образца лучших лет, и это вполне объяснимо. Заметно постаревшая и лишившаяся скорости команда уже не производила впечатления на соперников. И если в противостоянии с гораздо менее опытной и сильной Канадой «красным дьяволам» хватило мастерства, то с обладающим достойным подбором исполнителей Марокко — нет. В итоге свой уровень подопечные Роберто Мартинеса смогли продемонстрировать лишь в матче с хорватами, но фортуна отвернулась от них. Обиднейшие промахи Ромелу Лукаку лишили сборную путёвки в 1/8 финала, а ярчайшее поколение в истории страны — шансов на выигрыш ЧМ. Кевин Де Брёйне и Эден Азар уже разменяли четвёртый десяток и вполне могут «не доехать» до мундиаля 2026 года.
Ещё одним разочарованием стала Дания. На Евро-2020 подопечные Каспера Юльманна демонстрировали высочайший уровень футбола и на равных бились не только с теми же бельгийцами, но и с будущими финалистами первенства — англичанами. И было справедливо ожидать, что в Катаре возмужавшая и более зрелая «алая гвардия» выступит ещё более успешно. На деле она набрала лишь одно очко, став четвёртой в квартете с Францией, Австралией и Тунисом. Но даже сам итоговый результат не выглядит таким удручающим, как игра коллектива. Кристиан Эриксен и компания смотрелись невероятно блёкло.
Обилие сенсаций
В какой-то степени это можно сказать и об Аргентине, которую многие причисляли к одним из фаворитов ЧМ-2022. Во всех трёх встречах альбиселесте выглядели крайне невыразительно и вполне могли остаться за бортом соревнований. И так бы наверняка и произошло, если бы не Лионель Месси. Легендарный нападающий добыл три очка в противостоянии с Мексикой, а занять первое место помогли безвольные поляки.
Тем не менее Аргентина всё же успела попасть в историю. В первом туре подопечные Лионеля Скалони проиграли Саудовской Аравии, а спасти их от позора не сумел даже Месси. Два гола за пять минут помогли «орлам пустыни» шокировать весь футбольный мир и сотворить первую сенсацию чемпионата мира в Катаре. Да, болельщики могут долго рассуждать о трёх отменённых мячах из офсайда, но это скорее разговоры в пользу бедных.
Проблема в том, что для саудовцев этот матч так и остался самым ярким на турнире. Впоследствии они уступили два раза и заняли последнее место. Но их почин подхватили другие.
Так, главным ньюсмейкером первых недель мундиаля можно смело назвать Японию, впервые с 2002 года финишировавшую первой в своём квартете. И это в соперничестве с Германией и Испанией, в противостояниях с которыми подопечные Хадзимэ Мориясу одержали сенсационные волевые победы.
Тем любопытнее, что в 1/8 финала Япония могла помериться силами ещё с одним открытием первенства, но в итоге это право досталось Испании. До настоящего момента марокканцы лишь однажды пробивались в плей-офф чемпионата мира — 36 лет назад они обошли Англию, Польшу и Португалию. И в Катаре повторили свой успех. Причём соперники были чуть менее звёздные.
И хотя с исторической точки зрения триумф Марокко можно назвать сверхнеожиданным, после знакомства с их составом мнение вполне может измениться. Да, по подбору исполнителей они всё равно уступают Бельгии и Хорватии, но назвать его слабым язык не поворачивается. Так, в распоряжении Валида Реграги значатся Ашраф Хакими, Хаким Зиеш, Нуссаир Мазрауи, Наиф Агер, Юссеф Эн-Несири и Яссин Боно, чья суммарная стоимость оценивается в €159 млн. А это в четыре раза больше, чем вся команда Австралии вместе взятая.
Нулевые ничьи
И хотя марокканцы оставили очень яркое впечатление о себе и запомнились яркой, контратакующей игрой, приложили они руку и к другому «достижению». Во втором туре они с хорватами ни разу не поразили ворота друг друга и разошлись миром, а в общей сложности с таким же результатом завершились ещё пять встреч турнира. И это стало повторением антирекорда по количеству нулевых ничьих в XXI веке. Для сравнения, за весь мундиаль в России соперники покинули поле без забитых мячей лишь однажды.
В последний и единственный раз такое обилие безголевых матчей случилось на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Тогда на групповой стадии также было зафиксировано шесть ничьих, а на звание «самой скучной» команды претендовала Португалия. Криштиану Роналду и компания сначала поделили очки с Кот-д’Ивуаром, а потом и с Бразилией. Причём это не помешало им занять второе место в квартете, однако уже в 1/8 финала их ждал будущим триумфатор — Испания.
В этот раз путь «европейских бразильцев» решила повторить Хорватия. Две ничьи не позволили им финишировать первыми, однако помогли избежать ремейка 1/8 финала Евро-2020 с Испанией. «Шашечным» предстоит сыграть с Марокко, но вряд ли их ждёт лёгкая прогулка.
Неудача южноамериканцев
Но если для азиатских и африканских сборных ЧМ-2022 складывается относительно удачно, то для южноамериканских он стал настоящим провалом. И в целом этого можно было ожидать. Впервые с 2006 года в соревнованиях участвовали лишь четыре представителя КОНМЕБОЛ, одного из которых вряд ли можно было причислить даже к числу лидеров своего квартета. Эквадор хоть и воспользовался осечками более именитых конкурентов по квалификационному турниру и напрямую отобрался на первенство, сильным составом похвастать не мог. Поэтому его шансы в борьбе с Нидерландами и Сенегалом оценивались невысоко. И это даже с учётом травмы Садио Мане.
Но если вылет Эквадора вряд ли кого-то удивил, то провал Уругвая стал сколь неожиданным, столь и драматичным. Подопечные Диего Алонсо провалили старт групповой стадии, а проснулись лишь к третьему туру, уверенно взяв верх над Ганой (2:0). Проблема в том, что эти два гола стали для Луиса Суареса и компании единственными на всём ЧМ. По числу забитых мячей они уступили Южной Корее и всего четвёртый раз в истории не смогли выйти в плей-офф.
Таким образом, в топ-16 от Южной Америки делегированы лишь две сборные, чего не происходило с 2002 года. Тем примечательнее, что именно тогда команда с этого континента последний раз брала трофей. Располагавшие суперсоставом бразильцы катком прошлись по всем соперникам и заслужили право называться пентакампеонами.
Новые герои
Мундиаль в Катаре продемонстрировал не только наличие проблем у топовых сборных и кризис латиноамериканских команд, но и в целом возвестил о приходе новых звёзд на смену старым. Да, Лионель Месси и Криштиану Роналду по-прежнему являются железными игроками основы своих коллективов, а первый и вовсе остаётся непререкаемым лидером, но постепенно на авансцену выходят другие футболисты. И если у аргентинца пока нет достойной смены, то португалец уже сейчас вряд ли может считаться краеугольным камнем в построениях Фернанду Сантуша.
Бруну Фернандеша уже сейчас можно назвать одной из главных звёзд ЧМ-2022. В первых двух турах групповой стадии он поучаствовал в четырёх из пяти голов Португалии — дважды забил сам и столько же раз ассистировал партнёрам, собственноручно затащив её на первую строчку квартета H. И что немаловажно, два гола пришлись на ключевую встречу с Уругваем, после которой подопечные Сантуша могли расслабиться и не сомневаться в продолжении борьбы за трофей.
Столько же очков по системе «гол + пас» в активе ещё двух спортсменов. Но если Альваро Морату вряд ли можно отнести к главным звёздам хотя бы своей сборной, то Килиан Мбаппе вполне может считаться самым влиятельным игроком мира. За исключением ветеранов, в плане медийности навязать ему борьбу мог разве что Неймар, но сделать это не позволяют преследующие его травмы. Но популярность подкрепляется и результатами. Если на ЧМ-2018 нападающий «Пари Сен-Жермен» находился в тени Антуана Гризманна, то сейчас является непререкаемым лидером Франции и её главной надеждой. Особенно в отсутствие травмированных Карима Бензема и Поля Погба.
К числу топов стоит отнести и одного из представителей Англии и Бразилии, но выделить кого-то из россыпи суперталантов довольно непросто. Здорово проявляют себя Маркус Рашфорд и Букайо Сака, одним из ведущих исполнителей уже смело можно считать Джуда Беллингема, а трансформировавшийся из голеадора в ассистента Гарри Кейн продолжает поражать своим прогрессом. Не меньше ярких футболистов и в составе пентакампеонов. В отсутствие Неймара возросла значимость Винисиуса, уже ставшего одним из лидеров «Реала», на новый уровень готовы выйти Ришарлисон и Родриго.
Но если каждый из этих футболистов защищает цвета сильнейших клубов Европы, а некоторые даже успели подержать над головой трофей Лиги чемпионов, то одно из главных открытий ЧМ-2022 не может похвастать такими заслугами. В отличие от вышеназванных игроков, Коди Гакпо вынужден тащить на себе заметно растерявшую былую мощь сборную Нидерландов, и пока он делает это крайне успешно. Форвард ПСВ отличился во всех трёх матчах групповой стадии и помог оранжевым пробиться в 1/8 финала. А уже зимой он может перебраться в более сильный чемпионат. Если верить СМИ, за ним уже следят «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль».