Фиаско Бельгии и Германии, сенсации от Марокко и Японии, окончание эпохи Месси и Роналду: итоги группового этапа ЧМ-2022

Германия и Бельгия сенсационно провалились на чемпионате мира и не смогли пробиться в плей-офф, а Южная Америка впервые с 2002 года ограничилась двумя представителями в 1/8 финала. Япония и Марокко шокировали футбольный мир и заняли первые места в своих квартетах, а Лионель Месси и Криштиану Роналду утратили звание главных звёзд турнира. Чем запомнился групповой этап мундиаля в Катаре — в материале RT.

Провал грандов

Групповая стадия чемпионата мира по футболу в Катаре прежде всего запомнилась крайне слабым выступлением записных фаворитов. И если от Бельгии было сложно требовать повторения результата четырёхлетней давности, то Германии прочили если не борьбу за трофей, то как минимум выход в плей-офф. И по игре подопечные Ханса-Дитера Флика этого вполне заслуживали. После трёх матчей они расположились на первом месте среди всех участников турнира по сумме ожидаемых забитых мячей (10,4) и голевых моментов (15), а также среднему числу попаданий в створ за встречу (восемь). Однако колоссальные проблемы с реализацией и грубейшие ошибки в обороне оставили бундестим лишь на третьей строчке квартета E.

Причин этого может быть много. Возможно, немцы слишком много внимания уделяли политическим вопросам, по несколько часов планируя различные акции. Быть может, с кадровыми изменениями запоздал наставник, до последнего не желавшей отходить от формации с «ложной девяткой» и игнорировавший чрезвычайно полезного Никласа Фюллькруга. А ведь именно форвард «Вердера» стал лучшим по системе «гол + пас» (2 + 1) в рядах сборной. И это несмотря на дефицит игрового времени. На поле он провёл лишь 66 минут суммарно без учёта компенсированного.

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Но если вылет немцев скорее является неудачным стечением обстоятельств, то бельгийцы больше заслужили такую участь. В Катаре они предстали абсолютно непохожими на самих себя образца лучших лет, и это вполне объяснимо. Заметно постаревшая и лишившаяся скорости команда уже не производила впечатления на соперников. И если в противостоянии с гораздо менее опытной и сильной Канадой «красным дьяволам» хватило мастерства, то с обладающим достойным подбором исполнителей Марокко — нет. В итоге свой уровень подопечные Роберто Мартинеса смогли продемонстрировать лишь в матче с хорватами, но фортуна отвернулась от них. Обиднейшие промахи Ромелу Лукаку лишили сборную путёвки в 1/8 финала, а ярчайшее поколение в истории страны — шансов на выигрыш ЧМ. Кевин Де Брёйне и Эден Азар уже разменяли четвёртый десяток и вполне могут «не доехать» до мундиаля 2026 года.

Ещё одним разочарованием стала Дания. На Евро-2020 подопечные Каспера Юльманна демонстрировали высочайший уровень футбола и на равных бились не только с теми же бельгийцами, но и с будущими финалистами первенства — англичанами. И было справедливо ожидать, что в Катаре возмужавшая и более зрелая «алая гвардия» выступит ещё более успешно. На деле она набрала лишь одно очко, став четвёртой в квартете с Францией, Австралией и Тунисом. Но даже сам итоговый результат не выглядит таким удручающим, как игра коллектива. Кристиан Эриксен и компания смотрелись невероятно блёкло.

Обилие сенсаций

В какой-то степени это можно сказать и об Аргентине, которую многие причисляли к одним из фаворитов ЧМ-2022. Во всех трёх встречах альбиселесте выглядели крайне невыразительно и вполне могли остаться за бортом соревнований. И так бы наверняка и произошло, если бы не Лионель Месси. Легендарный нападающий добыл три очка в противостоянии с Мексикой, а занять первое место помогли безвольные поляки.

Тем не менее Аргентина всё же успела попасть в историю. В первом туре подопечные Лионеля Скалони проиграли Саудовской Аравии, а спасти их от позора не сумел даже Месси. Два гола за пять минут помогли «орлам пустыни» шокировать весь футбольный мир и сотворить первую сенсацию чемпионата мира в Катаре. Да, болельщики могут долго рассуждать о трёх отменённых мячах из офсайда, но это скорее разговоры в пользу бедных.

Проблема в том, что для саудовцев этот матч так и остался самым ярким на турнире. Впоследствии они уступили два раза и заняли последнее место. Но их почин подхватили другие.

Так, главным ньюсмейкером первых недель мундиаля можно смело назвать Японию, впервые с 2002 года финишировавшую первой в своём квартете. И это в соперничестве с Германией и Испанией, в противостояниях с которыми подопечные Хадзимэ Мориясу одержали сенсационные волевые победы.

Тем любопытнее, что в 1/8 финала Япония могла помериться силами ещё с одним открытием первенства, но в итоге это право досталось Испании. До настоящего момента марокканцы лишь однажды пробивались в плей-офф чемпионата мира — 36 лет назад они обошли Англию, Польшу и Португалию. И в Катаре повторили свой успех. Причём соперники были чуть менее звёздные.

И хотя с исторической точки зрения триумф Марокко можно назвать сверхнеожиданным, после знакомства с их составом мнение вполне может измениться. Да, по подбору исполнителей они всё равно уступают Бельгии и Хорватии, но назвать его слабым язык не поворачивается. Так, в распоряжении Валида Реграги значатся Ашраф Хакими, Хаким Зиеш, Нуссаир Мазрауи, Наиф Агер, Юссеф Эн-Несири и Яссин Боно, чья суммарная стоимость оценивается в €159 млн. А это в четыре раза больше, чем вся команда Австралии вместе взятая.

Нулевые ничьи

И хотя марокканцы оставили очень яркое впечатление о себе и запомнились яркой, контратакующей игрой, приложили они руку и к другому «достижению». Во втором туре они с хорватами ни разу не поразили ворота друг друга и разошлись миром, а в общей сложности с таким же результатом завершились ещё пять встреч турнира. И это стало повторением антирекорда по количеству нулевых ничьих в XXI веке. Для сравнения, за весь мундиаль в России соперники покинули поле без забитых мячей лишь однажды.

В последний и единственный раз такое обилие безголевых матчей случилось на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Тогда на групповой стадии также было зафиксировано шесть ничьих, а на звание «самой скучной» команды претендовала Португалия. Криштиану Роналду и компания сначала поделили очки с Кот-д’Ивуаром, а потом и с Бразилией. Причём это не помешало им занять второе место в квартете, однако уже в 1/8 финала их ждал будущим триумфатор — Испания.

В этот раз путь «европейских бразильцев» решила повторить Хорватия. Две ничьи не позволили им финишировать первыми, однако помогли избежать ремейка 1/8 финала Евро-2020 с Испанией. «Шашечным» предстоит сыграть с Марокко, но вряд ли их ждёт лёгкая прогулка.

Неудача южноамериканцев

Но если для азиатских и африканских сборных ЧМ-2022 складывается относительно удачно, то для южноамериканских он стал настоящим провалом. И в целом этого можно было ожидать. Впервые с 2006 года в соревнованиях участвовали лишь четыре представителя КОНМЕБОЛ, одного из которых вряд ли можно было причислить даже к числу лидеров своего квартета. Эквадор хоть и воспользовался осечками более именитых конкурентов по квалификационному турниру и напрямую отобрался на первенство, сильным составом похвастать не мог. Поэтому его шансы в борьбе с Нидерландами и Сенегалом оценивались невысоко. И это даже с учётом травмы Садио Мане.

Но если вылет Эквадора вряд ли кого-то удивил, то провал Уругвая стал сколь неожиданным, столь и драматичным. Подопечные Диего Алонсо провалили старт групповой стадии, а проснулись лишь к третьему туру, уверенно взяв верх над Ганой (2:0). Проблема в том, что эти два гола стали для Луиса Суареса и компании единственными на всём ЧМ. По числу забитых мячей они уступили Южной Корее и всего четвёртый раз в истории не смогли выйти в плей-офф.

Таким образом, в топ-16 от Южной Америки делегированы лишь две сборные, чего не происходило с 2002 года. Тем примечательнее, что именно тогда команда с этого континента последний раз брала трофей. Располагавшие суперсоставом бразильцы катком прошлись по всем соперникам и заслужили право называться пентакампеонами.

Новые герои

Мундиаль в Катаре продемонстрировал не только наличие проблем у топовых сборных и кризис латиноамериканских команд, но и в целом возвестил о приходе новых звёзд на смену старым. Да, Лионель Месси и Криштиану Роналду по-прежнему являются железными игроками основы своих коллективов, а первый и вовсе остаётся непререкаемым лидером, но постепенно на авансцену выходят другие футболисты. И если у аргентинца пока нет достойной смены, то португалец уже сейчас вряд ли может считаться краеугольным камнем в построениях Фернанду Сантуша.

Бруну Фернандеша уже сейчас можно назвать одной из главных звёзд ЧМ-2022. В первых двух турах групповой стадии он поучаствовал в четырёх из пяти голов Португалии — дважды забил сам и столько же раз ассистировал партнёрам, собственноручно затащив её на первую строчку квартета H. И что немаловажно, два гола пришлись на ключевую встречу с Уругваем, после которой подопечные Сантуша могли расслабиться и не сомневаться в продолжении борьбы за трофей.

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Столько же очков по системе «гол + пас» в активе ещё двух спортсменов. Но если Альваро Морату вряд ли можно отнести к главным звёздам хотя бы своей сборной, то Килиан Мбаппе вполне может считаться самым влиятельным игроком мира. За исключением ветеранов, в плане медийности навязать ему борьбу мог разве что Неймар, но сделать это не позволяют преследующие его травмы. Но популярность подкрепляется и результатами. Если на ЧМ-2018 нападающий «Пари Сен-Жермен» находился в тени Антуана Гризманна, то сейчас является непререкаемым лидером Франции и её главной надеждой. Особенно в отсутствие травмированных Карима Бензема и Поля Погба.

К числу топов стоит отнести и одного из представителей Англии и Бразилии, но выделить кого-то из россыпи суперталантов довольно непросто. Здорово проявляют себя Маркус Рашфорд и Букайо Сака, одним из ведущих исполнителей уже смело можно считать Джуда Беллингема, а трансформировавшийся из голеадора в ассистента Гарри Кейн продолжает поражать своим прогрессом. Не меньше ярких футболистов и в составе пентакампеонов. В отсутствие Неймара возросла значимость Винисиуса, уже ставшего одним из лидеров «Реала», на новый уровень готовы выйти Ришарлисон и Родриго.

Но если каждый из этих футболистов защищает цвета сильнейших клубов Европы, а некоторые даже успели подержать над головой трофей Лиги чемпионов, то одно из главных открытий ЧМ-2022 не может похвастать такими заслугами. В отличие от вышеназванных игроков, Коди Гакпо вынужден тащить на себе заметно растерявшую былую мощь сборную Нидерландов, и пока он делает это крайне успешно. Форвард ПСВ отличился во всех трёх матчах групповой стадии и помог оранжевым пробиться в 1/8 финала. А уже зимой он может перебраться в более сильный чемпионат. Если верить СМИ, за ним уже следят «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ливерпуль».