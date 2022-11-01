Третий гол Гакпо и роковая ошибка Валенсии: как Нидерланды и Сенегал одержали победы и вышли в плей-офф ЧМ-2022

На чемпионате мира по футболу 2022 года определились ещё два участника 1/8 финала. Нидерланды забили два безответных мяча в ворота Катара и заняли первое место в группе. При этом Коди Гакпо продлил результативную серию до трёх встреч. В свою очередь, Сенегал одержал победу над Эквадором и второй раз в истории пробился в плей-офф турнира. Матч завершился со счётом 2:1, а победный гол африканцев стал следствием ошибки лучшего бомбардира команды Эннера Валенсии.

В преддверии заключительного тура шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре сохраняли все представители квартета A, кроме одного. Хозяева мундиаля потерпели два поражения подряд и распрощались с надеждами на продолжение борьбы за путёвку в 1/8 финала, но вряд ли подходили к матчу с Нидерландами без мотивации. Победа над исторически сильной сборной могла помочь им громко хлопнуть дверью и немного скрасить впечатление от провального выступления на родине. Пусть в сенсацию верилось с огромным трудом.

Ключевым же в плане распределения путёвок в 1/8 финала было противостояние Эквадора и Сенегала. Волевая ничья с голландцами обеспечила южноамериканцам минимальное преимущество, а для сохранения второй строчки им было достаточно не уступить. Однако их положение осложнялось потерей основного центрального хавбека Джегсона Мендеса, дисквалифицированного за перебор жёлтых карточек.

Возможно, именно это вкупе с уровнем оппонента заставило Густаво Альфаро перейти со схемы 3—4—2—1 на 4—3—3. Место отстранённого футболиста занял 27-летний полузащитник «Аугсбурга» Карлос Груэсо. Однако наиболее важным было нахождение в старте Эннера Валенсии. Один из лучших бомбардиров ЧМ-2022 в обоих предыдущих встречах страдал от всевозможных повреждений и даже покидал поле на носилках, но всё же был готов сыграть в важнейшем матче.

Вынужденный играть на победу Сенегал с ходу пошёл вперёд и принялся создавать один опасный момент за другим. Проблема крылась в реализации. Уже к восьмой минуте свои имена на табло могли зажечь Булайе Диа и Идрисса Гейе, но оба не сумели попасть в створ из выгодных положений. И со временем атмосфера у ворот Эрнана Галиндеса лишь накалялась. Здорово пробил Исмаила Сарр, в дальний метил Илиман Ндиайе, но южноамериканцам продолжало везти. Пусть вратарь и был вынужден регулярно метаться из угла в угол, в первые 40 минут ему так и не пришлось проявить своё мастерство.

Вероятно, Сенегал мог и завершить тайм без единого попадания в створ, но медвежью услугу своей команде оказал Пьеро Инкапье. Молодой защитник «Байера» и ранее не мог похвастаться надёжностью, но в этот раз превзошёл самого себя. В попытке остановить прорыв Сарра он на всей скорости влетел в нападающего и не оставил Клеману Тюрпену иного выбора, кроме как указать на точку. К мячу подошёл сам пострадавший и перехитрил Галиндеса.

Казалось, подопечные Алиу Сиссе имеют все шансы развить преимущество и лишить противника надежд на камбэк, но во втором тайме сенегальцы наступили на те же грабли, что и многие другие сборные. Они отдали инициативу, отошли назад и поплатились за это. Впереди эквадорцы выглядели крайне невпечатляюще, но недостатки в комбинационной игре удалось компенсировать за счёт удачного исполнения углового. Феликс Торрес опередил соперников в борьбе на втором этаже и сделал скидку на дальнюю штангу, где неприкрытым оказался Мойсес Кайседо.

Одним из виновников пропущенного гола можно было смело назвать Калиду Кулибали. Именно капитан Сенегала не допрыгнул до мяча и позволил тому дойти сначала до одного, а потом и до другого эквадорца. Но уже две минуты спустя защитник «Челси» реабилитировался — и так же после розыгрыша стандартного положения. Взятие ворот получилось практически под копирку — с той лишь разницей, что невольным ассистентом стал не кто иной, как лучший бомбардир Эквадора на ЧМ. Валенсия неудачно подстроился под навес и подарил оппоненту возможность забить.

И если Кулибали удалось исправиться за свою оплошность, то Валенсии это оказалось не под силу. Как и всему Эквадору, так и не создавшему серьёзных проблем для обороны Сенегала. Подопечные Альфаро не имели реальных возможностей забить, да и организовать полноценный штурм не смогли. Африканцы удержали победный счёт и впервые с 2002 года пробились в плей-офф чемпионата мира.

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Второй матч получился далеко не таким интригующим. Нидерланды не стали испытывать судьбу и решили все вопросы уже к 49-й минуте. Лидеры квартета дважды огорчили хозяев турнира, а автором первого гола стал один из самых обсуждаемых футболистов первенства. Коди Гакпо вновь отличился и стал первым представителем «оранжевых», забивавшим в каждой из трёх первых встреч на мундиале в карьере. Если брать в расчёт не только дебютантов, то такую результативную серию выдавали ещё трое: Йохан Нескенс, Деннис Бергкамп и Уэсли Снейдер.

Автором второго мяча «оранжевых» стал Френки де Йонг, ранее лишь раз отличавшийся за национальную команду. Впервые он сделал это в матче с Германией в рамках квалификации к Евро-2020, а второй раз — лишь спустя 1180 дней. И поблагодарить за это свершение он должен Мемфиса Депая. Именно его партнёр по «Барселоне» откликнулся на навес с фланга и пробил в упор. Хавбеку оставалось лишь не промахнуться с метра.

В оставшееся время Нидерланды уверенно контролировали ход встречи и продолжили делать это даже после того, как ван Гал дал проявить себя запасным. Более того, именно двое резервистов чуть было не довели счёт до крупного. Великолепная разрезающая передача Гакпо помогла Винсенту Янссену и Стивену Бергёйсу вдвоём выйти к воротам соперника и оставить не у дел Мешаля Баршима. Но после просмотра видеоповтора гол всё же был отменён. За несколько секунд до того, как отдать пас, Коди подыграл себе рукой.