Гол Бергейса в матче с Катаром был отменён после просмотра VAR

Сборная Нидерландов проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Катара.

Мяч полузащитника Стивена Бергейса был отменён после вмешательства VAR на 68-й минуте игры.

Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На данный момент счёт 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

Главный судья встречи — Бакари Гассама из Гамбии.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Сенегал побеждает Эквадор после первого тайма на ЧМ-2022.