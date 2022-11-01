Гол Бергейса в матче с Катаром был отменён после просмотра VAR
Сборная Нидерландов проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Катара.
Мяч полузащитника Стивена Бергейса был отменён после вмешательства VAR на 68-й минуте игры.
Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На данный момент счёт 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.
Главный судья встречи — Бакари Гассама из Гамбии.
Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Сенегал побеждает Эквадор после первого тайма на ЧМ-2022.