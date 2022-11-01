Сенегал побеждает Эквадор после первого тайма благодаря голу Сарра

Сборная Сенегала обыгрывает команду Эквадора после первого тайма в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. На данный момент счёт 1:0 в пользу подопечных Алиу Сиссе.

Единственный мяч забил нападающий Сенегала Исмаила Сарр на 44-й минуте с пенальти.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Нидерланды после первого тайма с минимальным счётом обыгрывают Катар в матче ЧМ-2022.