Нидерланды после первого тайма с минимальным счётом обыгрывают Катар на ЧМ-2022
Сборная Нидерландов проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Катара.
Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.
Главный судья встречи — Бакари Гассама из Гамбии.
Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо забил в третьем матче подряд на ЧМ-2022.