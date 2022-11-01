Нидерланды победили Катар и вышли в 1/8 финала ЧМ с первого места в группе

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча группы A проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

В составе сборной Нидерландов отличились Коди Гакпо (26-я минута) и Френки Де Йонг (49-я).

Таким образом, Нидерланды с семью очками заняли первое место в турнирной таблице и вышли в 1/8 финала. Катар (ноль) расположился на четвёртой строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что гол Стивена Бергейса в матче с Катаром был отменён после просмотра VAR.