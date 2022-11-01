Курьёзный навес и спорный пенальти: дубль Фернандеша принёс Португалии победу над Уругваем на ЧМ-2022

Португалия обыграла Уругвай в заключительном матче второго тура группового этапа на чемпионате мира по футболу. В первом тайме команда Фернанду Сантуша владела подавляющим преимуществом, однако ближе к тому, чтобы открыть счёт, были латиноамериканцы. После перерыва удача дважды улыбнулась европейцам, главным героем в составе которых стал Бруну Фернандеш. Сначала его навес на Криштиану Роналду конвертировался в гол, при этом форвард не коснулся мяча, а затем Фернандеш реализовал спорный пенальти.

Матч с Уругваем стал для Португалии отличной возможностью взять реванш за обиднейшее поражение четырёхлетней давности. Тогда именно чарруа поставили крест на надеждах соперника завоевать медали чемпионата мира в России. Пусть подопечные Фернанду Сантуша на групповом этапе набрали всего пять очков и с трудом вышли в плей-офф, неудержим был Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в противостоянии с Испанией и забил победный мяч Марокко.

Однако во встрече 1/8 финала в Сочи нападающий отметился только жёлтой карточкой. Зато блеснули звёзды уругвайцев. Эдинсон Кавани оформил дубль, а Луис Суарес отдал результативную передачу.

В Катаре состоялась их новая очная встреча, но лидеры латиноамериканцев подошли к ней изрядно постаревшими. Неслучайно команда в первом туре не сумела даже обыграть Южную Корею, тогда как Португалия дожала Гану и в случае второй победы подряд обеспечивала себе путёвку в плей-офф.

Особенная мотивация имелась и у Роналду, поскольку следующий гол мог стать для него 119-м в составе сборной и девятым на мундиалях. По последнему показателю он имел возможность догнать в том числе легендарного соотечественника Эйсебио, а также Роберто Баджо, Карла-Хайнце Румменигге, Давида Вилью и других.

Что касается составов, Сантуш произвёл небольшую рокировку по сравнению с предыдущей игрой и сделал три замены. Например, в линии обороны появились опытный Пепе и Нуну Мендеш. А компанию Бернарду Силве и Рубену Невешу в опорной зоне составил Вильям Карвалью. В свою очередь, его визави перешёл на расстановку 3—5—2, которая при обороне переходила в 5—3—2. В атаке же он на этот раз выпустил с первых минут Кавани и Дарвина Нуньеса, оставив 35-летнего Суареса в запасе. Зато слева в обороне появился экс-защитник «Динамо» Гильермо Варела.

Не самый яркий первый тайм с минимумом моментов — примечательная особенность текущего мундиаля. Не стал исключением и отчётный матч. Команды действовали на средних скоростях и ожидаемо не спешили рисковать, словно терпеливо разыгрывая шахматную партию.

Чарруа со стартовым свистком судьи добровольно отдали мяч сопернику. До перерыва коллектив Сантуша владел им 70% времени. Однако пользы из этого они не извлекли. Предполагалось, в центре обороны у Уругвая могут возникнуть проблемы с учётом того, что Себастьяну Коатесу и особенно Диего Годину давно за 30 лет. Молодой техничный Жоао Феликс вполне мог создавать им проблемы.

На деле у подопечных Диего Мартина Алонсо в обороне не возникло никаких проблем. Португальцы, хотя и нанесли восемь ударов, ни разу не попали в створ, а большая их часть пришлась с дальней дистанции. Вот и вынуждены были Феликс, а также Роналду опускаться за мячом ближе к центральной линии. А на левом фланге атаки пытался поддерживать Нуну Мендеш.

Чарруа до поры даже не могли выйти со своей половины, но по истечении получаса наладили быструю контригру и тут же упустили самый опасный момент. Создал его лично Родриго Бентанкур. Он протащил мяч с центра поля до чужой штрафной, издевательски обыграл двоих защитников, но не смог переиграть своевременно бросившегося навстречу Диогу Кошту.

А португальцы вдобавок вскоре потеряли из-за травмы Мендеша. Он упал на газон на ровном месте и показал, что не в состоянии продолжать. Вместо него Сантушу пришлось выпускать Рафаэла Геррейру.

Зато вторая половина встречи получилась полной противоположностью первой. И изменить её помог курьёзный мяч португальцев. До того не допускавшие помарок уругвайские защитники позволили себе первую и тут же были наказаны. Бруну Фернандешу позволили выполнить подачу с левого фланга, а убежавший от двоих опекунов Роналду головой подправил мяч в сетку. При этом офсайда ему удалось избежать благодаря Вареле, задержавшемуся на линии. Однако на повторе стало понятно, что Криштиану касания не совершил, и автором гола заслуженно стал Фернандеш.

После этого игра раскрылась. Разумеется, чарруа с одним очком в пассиве не имели права на поражение. Алонсо моментально произвёл грамотные замены. С уходом Година команда отошла от расстановки в три центральных защитника. А молодые Хиорхьян де Арраскаета и Факундо Пельистри добавили активности и скорости на флангах.

Это тут же принесло свои плоды. Латиноамериканцы пошли вперёд и начали создавать моменты. Так, чуть неточные удары из-за пределов штрафной нанесли до того незаметные Кавани и Нуньес. При этом португальцы позволяли оппонентам атаковать и сами с удовольствием убегали на чужую половину, пользуясь появившимся пространством.

А Алонсо продолжал искать способы спасти игру и полностью поменял пару форвардов. Вместо Кавани и Нуньеса на поле появились Макси Гомес и Суарес. Именно они могли спасти сборную от поражения. Первый, едва получив мяч, упустил опаснейший шанс. Пельистри выполнил передачу с правого края, а свежий нападающий из полукружия штрафной пробил в штангу. Следом момент не реализовал опытнейший Суарес. После подачи со стандарта он из пределов вратарской не попал в ближний.

Казалось, в концовке уругвайцы устроят штурм чужих ворот, но этого не произошло. Сбила их настрой в том числе грамотная тройная рокировка от Сантуша. Так, появление в опорной зоне мощного Жоау Пальиньи создало соперникам проблемы при начале атак.

А окончательно всё стало ясно после того, как судья в добавленное время назначил пенальти в ворота чарруа. Фернандеш в штрафной прокинул мяч между ног падающему Хименесу, и тот угодил ему в руку. Арбитр поначалу не обратил внимание на эпизод, но, посмотрев повтор, изменил мнение и указал на «точку». Сам же Фернандеш уверенно реализовал 11-метровый. Более того, позже он вполне мог оформить хет-трик, но упустил два опаснейших момента.

Главное, вторая подряд непростая победа позволила «европейским бразильцам» обеспечить себе участие в плей-офф вслед за Францией и Бразилией. Также они сполна отомстили оппоненту за вылет с прошлого ЧМ. А вот Уругваю для того, чтобы гарантированно продолжить борьбу, в последнем туре необходимо не только обыгрывать Южную Корею, но и дожидаться поражения Ганы.