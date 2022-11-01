Стали известны стартовые составы Португалии и Уругвая на матч ЧМ-2022

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Португалии сыграет с командой Уругвая.

В составе португальской команды с первых минут на поле выйдут: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Силва, Невиш, Карвалью, Фернандеш, Феликс и Роналду.

За уругвайскую сборную сыграют: Рочет, Коатес, Годин, Хименес, Варела, Вальверде, Весино, Бентанкур, Оливера, Нуньес и Кавани.

Встреча между командами пройдёт в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

После первого тура Португалия лидирует в турнирной таблице группы H, набрав три очка. Уругвай — третий (одно очко).

Ранее сообщалось, что Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре.