Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сборная Бразилии одержала победу над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «974» завершилась со счётом 1:0.

Бразилия продолжает лидировать в группе G, набрав шесть очков. Швейцария — вторая (три).

Таким образом, подопечные Тите досрочно вышли в плей-офф турнира. Сборная Франции стала первой командой, квалифицировавшейся в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что гол Винисиуса в матче со Швейцарией был отменён после просмотра VAR.