Гол Роналду помог Португалии победить Гану на ЧМ-2022

Сборная Португалии одержала победу над командой Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча проходила на «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

В составе сборной Португалии забитыми мячами отметились нападающие Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэл Леау.

У команды Ганы голы на счету форвардов Андре Айю и Османа Букари.

Таким образом, Португалия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы H. Гана с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Также в группе H выступают сборные Южной Кореи и Уругвая, которые сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.