Уругвай и Южная Корея сыграли вничью в матче ЧМ-2022 по футболу

Сборные Уругвая и Южной Кореи не смогли выявить победителя в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра первого тура группы Н на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилась со счётом 0:0.

В матче второго тура Уругвай встретится 28 ноября с Португалией. Южная Корея в этот же день сыграет с Ганой.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Англии сделали 35 точных передач перед шестым голом в матче с Ираном.