Футболисты сборной Англии сделали 35 точных передач перед шестым голом в матче с Ираном

Сборная Англии в матче с Ираном в первом туре группы В чемпионата мира — 2022 в Катаре сделала 35 точных передач перед шестым голом.

Футболисты сборной Англии сделали 35 точных передач перед шестым голом в матче с национальной командой Ирана, который записал на свой счёт Джек Грилиш. Никогда прежде на мундиалях, начиная с 1966 года, ни одной сборной не удавалось достичь столь феноменального результата, сообщается в Twitter Opta.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Ранее главный тренер Ирана Карлуш Кейруш заявил, что игра для команды была закончена в первом тайме матча с Англией.