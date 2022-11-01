Главный тренер Ирана заявил, что игра для команды была закончена в первом тайме матча с Англией

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал поражение своей команды от Англии в матче первого тура группы В чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Моё мнение простое и очень прагматичное. Игра была закончена в первом тайме при счёте 0:3. Единственной целью тогда было насладиться игрой и стать частью момента, когда мы должны были сохранить мужество и пытаться играть в свой футбол», — приводит слова Кейруша ВВС.

По его словам, Иран после матча с Англией сделает выводы, чтобы лучше подготовиться к игре с Уэльсом.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Следующий матч на групповом этапе сборная Ирана сыграет с Уэльсом 25 ноября. Начало матча — в 13:00 мск.

Ранее нападающий сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей физической подготовке после травмы.