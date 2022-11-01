Острые «ножницы»: дубль Ришарлисона помог Бразилии переиграть Сербию на ЧМ-2022

Бразилия одержала победу над Сербией в заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Если до перерыва подопечные Тите присматривались к сопернику, попутно превозмогая тактику мелкого фола, то во второй половине смяли его и нанесли 18 ударов по воротам Вани Милинковича-Савича. Однако огорчить голкипера смог только Ришарлисон. Сначала нападающий добил мяч в пустые ворота после удара Винисиуса, а спустя 11 минут отметился эффектным ударом с лёта через себя. В другом матче группы G Швейцария победила Камерун благодаря голу Брила Эмболо.

Пробуждение Бразилии

Было весьма логичным, что первый тур групповой стадии чемпионата мира по футболу венчал матч с участием одного из главных фаворитов турнира. Бразилия приехала в Катар в сильнейшем составе и могла похвастаться настоящей россыпью звёзд во всех линиях. Неудивительно, что от них ожидали мощного старта и не только уверенной победы, но и искромётной, яркой игры. Даже несмотря на то, что им противостоял далеко не мальчик для битья.

Сербия триумфально завершила отборочный турнир и обошла саму Португалию, а также располагала более чем серьёзным подбором исполнителей. Взять хотя бы Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Душана Влаховича с Филипом Костичем из «Ювентуса». Правда, ни один из представителей «старой синьоры» не вышел на поле с первых минут. Роль центрфорварда в схеме 3—5—1—1 досталась лучшему бомбардиру в истории сборной Александру Митровичу, а левый фланг был отдан на откуп самому низко оценённому футболисту «белых орлов» — Филипу Младеновичу (€1,5 млн). И это не могло не вызывать вопросов.

В свою очередь, наставник бразильцев Тите тоже немного удивил. Он остановился на формации 4—2—3—1, но на острие выпустил не Неймара или Габриэла Жезуса, а классического центрфорварда Ришарлисона. Нападающий «Пари Сен-Жермен» взял на себя роль «десятки», а по флангам расположились Винисиус Жуниор и Рафинья. При этом пару с Каземиро в центре поля составил атакующий хавбек Лукас Пакета, что давало представление о плане пентакампеонов на матч. Южноамериканцы явно не собирались осторожничать, а были намерены наглядно показать свою мощь и притязания на титул.

Но демонстрация силы долгое время шла не лучшим образом. За первый тайм селесао не создали ни одного 100%-ного момента, а самым опасным стал «сухой лист» Неймара. Вместо подачи с углового форвард пробил по воротам, но Ваня Милинкович-Савич отвёл угрозу. Примечательно, что в официальную статистику эта попытка не попала, поэтому соотношение по числу ударов составило лишь 4:1. Даже потерпевшие сенсационные поражения Аргентина и Германия сделали заметно больше за стартовый отрезок.

У Бразилии же мало что ладилось. Да, техничные южноамериканцы завораживали своим дриблингом, а Неймар умудрялся уходить от трёх-четырёх опекунов и буквально заставлять их срывать с себя футболку. Но если с эффектностью всё было в порядке, то эффективностью и не пахло. У подопечных Тите не получалось не то, что взломать оборону противника, но даже установить полноценный контроль над мячом. Сербы защищались почти всей командой и не оставляли пространства для манёвра, пусть сами об атаке и не помышляли. Но вряд ли перед ними стояла задача во что бы то ни стало взять верх над пятикратными чемпионами мира.

Возможно, Бразилии был нужен этот первый тайм, чтобы немного разозлиться. Во втором номинальные хозяева взвинтили темп и постепенно принялись всё чаще прорываться через защиту сербов. Под таким натиском занервничал даже вратарь, чуть было не организовавший гол в свои ворота. Его неряшливая передача на Неманью Гуделя привела к перехвату, но Рафинья зарядил не в полупустой створ, а прямо в Милинковича-Савича.

В общей сложности за 16 минут пентакампеоны нанесли в два раза больше ударов, чем за первые 45. Результативным вполне мог стать роскошный «выстрел» Алекса Сандро с 25 метров, но первый гол вышел куда прозаичнее. Неймар ворвался в штрафную, Винисиус пробил низом, а Ришарлисон подкараулил отскок и сыграл на добивании.

С этого момента на поле осталась лишь одна команда. Бразилия почувствовала вкус крови и в оставшееся время могла довести счёт до крупного. Отличные шансы имел Винисиус, а Каземиро проверил на прочность каркас. Но забивать в этот вечер было суждено лишь одному футболисту. И во второй раз Ришарлисон сделал это невероятно красиво. Получив передачу с фланга, он сначала подработал себе мяч, а затем в акробатическом этюде впечатал его в сетку.

Только после этого Тите дал проявить себя запасным. В течение 12 минут наставник провёл все пять замен, правда, одна из них оказалась вынужденной. Неймар вновь почувствовал дискомфорт и был вынужден покинуть поле, а вместо него вышел Антони. И хотя вингер «Манчестер Юнайтед» успел запомниться парой эффектных финтов, потревожить голкипера соперника он не сумел. Впрочем, как и вся сборная Сербии вместе взятая.

Успешный старт Швейцарии

В свою очередь, три очка также набрали подопечные Мурата Якина. Встреча Швейцарии с Камеруном была не самой яркой, а всё решил единственный гол Брила Эмболо. Нападающий «Монако» откликнулся на прострел Шердана Шакири с фланга, воспользовался нерасторопностью защиты и огорчил Андре Онану. При этом забитый мяч в ворота родной страны уроженец Яунде праздновать не стал.

Что до Камеруна, то выступление команды оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны, африканские футболисты нанесли на один удар по воротам оппонента больше (8:7). С другой, в конце продемонстрировали не свойственное им безволие и, кажется, даже не собирались бороться за три очка. После 67-й минуты они ни разу не попытались побеспокоить Яна Зоммера, не сподобились устроить и подобие навала, спокойно позволив швейцарцам сохранить победный счёт. Непривычно слабо сыграл хавбек «Наполи» Андре Замбо Ангисса, без мощной поддержки в лице хавбеков «Баварии» не так хорош был Эрик Шупо-Мотинг, а вышедший со скамейки полузащитник «Динамо» Николя Нгамалё лишь пять раз коснулся мяча. Также дебютировал на мундиале и Гаэль Ондуа, но запомнился он разве что бутсами с российским триколором.