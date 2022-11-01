Ондуа вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом

Имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа перед стартовым матчем чемпионата мира опубликовал в социальных сетях фотографию с российским флагом.

27-летний хавбек немецкого «Ганновера» вышел на поле в матче первого тура группы G с командой Швейцарии в бутсах с изображением российского триколора.

Ондуа заменил на 68-й минуте матча Мартина Онгла.

Игра первого тура группы G на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:0 в пользу европейской сборной. Победный мяч забил Брил Эмболо (48-я минута).

Ранее Ондуа обратился к россиянам перед первым матчем на ЧМ-2022.