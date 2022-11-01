Достижение Роналду, две передачи Фернандеша и ляпы Кошты: как Португалия пропустила дважды, но победила Гану на ЧМ-2022

Сборная Португалии с трудом взяла верх над командой Ганы на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча в Дохе завершилась со счётом 3:2, а все мячи были забиты после 65-й минуты. На гол Криштиану Роналду с неоднозначного пенальти и выходы один на один Жоау Феликса и Рафаэля Леау после выверенных передач Бруну Фернандеша африканцы ответили двумя контратаками по левому флангу и точными ударами из вратарской Андре Айю и Османа Букари. При этом не спасший в обоих случаях вратарь Диогу Кошта мог лишить команду победы, но Иньяки Уильямс не воспользовался его грубой ошибкой. В другом матче группы H между сборными Уругвая и Южной Кореи была зафиксирована очередная безголевая ничья — уже четвёртая на этом турнире.

Испытание для Роналду и компании

В преддверии старта сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре всё внимание было сосредоточено на её главной звезде. За несколько дней до начала мундиаля Криштиану Роналду вернул себе звание самого обсуждаемого футболиста планеты: сначала он дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и его главного тренера, а спустя несколько дней разорвал отношения с клубом и стал свободным агентом. Было сложно предположить, как эта череда событий скажется как на его психологическом состоянии, так и на настрое всей сборной. Ведь помимо него цвета страны защищают двое других представителей «красных дьяволов» — Бруну Фернандеш и Диогу Дало. И далеко не факт, что слова пятикратного обладателя «Золотого мяча» пришлись им по нраву.

С учётом всего этого, а также крайне невыразительного выступления Роналду в нынешнем сезоне под вопросом было и его появление в стартовом составе на матч с Ганой. Однако Фернанду Сантуш не стал провоцировать гнев со стороны звёздного нападающего и не только выпустил его с первых минут, но и позволил надеть капитанскую повязку. В остальном также обошлось без сюрпризов. В основе нашлось место всем сильнейшим, включая Фернандеша, Бернарду Силву, Жоау Канселу, Рубена Диаша и Жоау Феликса. Слегка удивить мог разве что выбор голкипера. Опытный Руй Патрисиу остался в запасе, а ставка была сделана на Диогу Кошту.

И Роналду мог оформить дубль уже в первые 15 минут. Лидер португальцев решил отказаться от фирменных, но уже не таких эффективных смещений на фланг и искал счастья исключительно в центре. Именно там партнёры дважды нашли его точными передачами. Но с приездом в стан национальной команды игровые проблемы Криштиану никуда не делись. Сначала он не смог должным образом обработать разрезающую передачу из глубины и реализовать выход один на один, а затем неточно пробил головой, хоть и выпрыгнул, как в лучшие годы.

Такое начало тайма давало надежды на то, что его остаток получится не менее событийным и даже запомнится парой голов, но команды не стали выделяться на общем фоне. Как и во многих других встречах этого мундиаля, последовал резкий спад активности, а количество опасных эпизодов сократилось до минимума. Можно вспомнить разве что незасчитанный мяч Роналду, крайне неточный выстрел Феликса и невыразительный удар Отавиу. Гана неплохо защищалась низким блоком, хоть сама и не помышляла о контрдействиях. «Чёрные звезды» так ни разу и не сподобились на полноценную атаку, не говоря о попытках застать врасплох Кошту.

Не сильно всё изменилось и после перерыва, разве что градус напряжения немного поднялся. Во многом этому поспособствовал Феликс, блеснувший актёрским мастерством в эпизоде с Алиду Сейду. Ганец с нарушением правил остановил прорыв португальца и получил жёлтую карточку, а после полез выяснять с ним отношения. И хотя африканец лишь немного коснулся лица Жоау, тот рухнул на газон, а потом ещё и попросил помощи врачей, жалуясь на проблемы с носом. Но судья не повёлся на провокацию и не стал удалять защитника.

Также при неоднозначных обстоятельствах был открыт счёт. Роналду в привычной манере рухнул на газон в ходе борьбы с Мохаммедом Салису в штрафной, а арбитр без тени сомнения указал на точку. Хотя на повторе было заметно, что контакт между футболистами был минимальным, а о подсечке речи не шло. Тем не менее видеоассистент не стал переубеждать Исмаила Эльфата, а Криштиану воспользовался своим шансом и стал первым в истории игроком, который забил на пяти ЧМ.

Однако уже восемь минут спустя Португалия провалилась в обороне и позволила Мохаммеду Кудусу исполнить прострел с фланга в центр. Мяч хоть и коснулся ноги Данилу Перейры, но всё же дошёл до Андре Айю. А тот не промахнулся с нескольких метров.

В течение следующей пары минут произошёл ключевой эпизод противостояния. Отто Аддо решил освежить игру и убрал с поля обоих участников результативной комбинации, выпустив Джордана Айю и Османа Букари. И пока ганцы праздновали на скамейке, португальцы не только вновь вышли вперёд, но и укрепили преимущество. Сначала разящую контратаку завершил Феликс, а затем своё имя на табло зажёг только вышедший на замену Рафаэл Леау. Форварду «Милана» потребовалась пара касаний, чтобы застать врасплох Лоуренса Ати-Зиги и впервые отличиться за сборную. Причём в обоих случаях ассистентом стал Фернандеш.

К чести ганцев, они не бросили бороться и в оставшееся время даже смогли сократить отставание. Букари отблагодарил наставника за доверие и неотразимо пробил головой после навеса Абдул-Рахмана Бабы. А на девятой компенсированной минуте в историю чуть было не влип Кошта. Вратарь Португалии забыл о притаившемся у него за спиной Иньяки Уильямсе и подарил тому возможность забить. Но тот хоть и сумел перехватить мяч, отправить его в сетку не смог. Роналду и компания выстояли и с победы начали свой поход на чемпионате мира.

Голевая засуха

Четвёртая нулевая ничья на мундиале была зафиксирована в противостоянии Уругвая и Южной Кореи. Однако, в отличие от многих других встреч, соперники продемонстрировали весьма бодрый футбол и имели достаточно моментов, чтобы отличиться, но воспользоваться ими не смогли. Ближе всех к голу были Диего Годин и Федерико Вальверде, проверившие на крепость каркас ворот. Защитник-ветеран атаковал после подачи углового, а его партнёр отметился роскошным ударом из-за пределов штрафной. И хотя мяч полетел в ближний угол, вратарь вполне мог и не справиться.

К слову, Диего Алонсо сделал ставку на опыт и выпустил в основе трёх игроков старше 35 лет. Помимо Година, с первых минут вышли Мартин Касерес и Луис Суарес, а во втором тайме шанс проявить себя получил и Эдинсон Кавани. Но если латераль в целом смотрелся неплохо, то форварды дали понять, что находятся не в лучшей форме.

Далеким от идеала получилось и выступление Сон Хын Мина. Перенёсший перелом глазницы нападающий «Тоттенхэма» хоть и сумел выйти на поле, но был не так продуктивен, как в клубе. Половину тайма он боролся со слезавшей с руки капитанской повязкой, а в общей сложности нанёс лишь один удар по воротам, да и то неточный. Возможно, причиной тому был дискомфорт из-за защитной маски, в которой он был вынужден провести весь матч.