Леау увеличил преимущество Португалии в матче ЧМ-2022 с Ганой
Нападающий сборной Португалии Рафаэль Леау забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.
23-летний футболист отличился на 80-й минуте матча.
Таким образом, счёт стал 3:1 в пользу сборной Португалии.
Игра проходит на «Стэдиум 974» в Дохе.
Ранее нападающий сборной Португалии Жоао Феликс забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.