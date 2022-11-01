Леау увеличил преимущество Португалии в матче ЧМ-2022 с Ганой

Нападающий сборной Португалии Рафаэль Леау забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.

23-летний футболист отличился на 80-й минуте матча.

Таким образом, счёт стал 3:1 в пользу сборной Португалии.

Игра проходит на «Стэдиум 974» в Дохе.

Ранее нападающий сборной Португалии Жоао Феликс забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.