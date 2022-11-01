Феликс вывел вперёд Португалию в матче с Ганой на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Жоао Феликс забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.

23-летний португалец отправил мяч в сетку ворот на 78-й минуте встречи.

Таким образом, счёт стал 2:1 в пользу сборной Португалии.

Игра проходит на «Стэдиум 974» в Дохе.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан сборной Ганы Андре Айю сравнял счёт в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Португалии.