Отбитый пенальти Куртуа и самонаводящийся пас Алдервейрелда: как Бельгия вымучила победу над Канадой на ЧМ-2022

Сборная Бельгии с огромным трудом взяла верх над командой Канады в своём стартовом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал Миши Батшуайи. При этом уже в дебюте подопечные Джона Хердмана заработали пенальти, а в общей сложности нанесли по воротам фаворита 21 удар. Но Тибо Куртуа отразил выстрел Альфонсо Дэвиса и стал главным героем вечера.

В какой-то степени матч между Бельгией и Канадой можно было рассматривать как противостояние опыта и молодости. С момента успеха в России состав действующих бронзовых призёров чемпионата мира практически не изменился, вследствие чего они занимают пятое место среди самых возрастных команд на мундиале в Катаре (средний возраст игрока — 27,8 года). Более того, остался прежним и костяк коллектива. На месте были и признанные лидеры в лице Кевина де Брёйне, Тибо Куртуа и Эдена Азара, да и Ян Вертонген с Тоби Алдервейрелдом никуда не делись. «Свежей крови» же было очень немного, а шансов проявить себя в старте ни Жереми Доку, ни Зено Дебаст практически не получали.

В случае с Канадой всё было с точностью до наоборот. Лишь четверо из 11 вышедших на поле футболистов «кленовых листьев» были старше 25 лет, а главными звёздами североамериканской сборной считались молодые и невероятно быстроногие Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид. И один из главных вопросов заключался в том, сумеют ли бельгийцы выдержать темп более юных соперников и воспользоваться преимуществом в классе.

Главный тренер Канады Джон Хердман решил «зеркалить» схему оппонента и остановил свой выбор на формации 3—5—2. И уже на первых минутах это начало давать свои плоды. Бельгийцы постоянно оказывались под прессингом и не имели возможности подолгу комбинировать. Минимальная нерасторопность каралась перехватом и опасной контратакой. Только за первые 16 минут североамериканцы нанесли восемь ударов по воротам противника, причём один из них был исполнен с точки — Янник Феррейра Карраско рукой остановил «выстрел» соперника в собственной штрафной, что не осталось незамеченным VAR. Но Дэвис пробил из рук вон плохо, а Куртуа вновь продемонстрировал свой высочайший класс.

К слову, до перерыва у главного арбитра Жанни Сиказве был ещё минимум один повод назначить пенальти — и вновь не в пользу бельгийцев. Но ни судья, ни его видеоассистент не заметили фола на Ричи Ларьи, завалившегося на газон в ходе борьбы с Акселем Витселем. Основания для этого у них всё же были. Хоть экс-опорник «Зенита» и касался соперника, тот сам искал контакта и не прикладывал особых усилий, чтобы устоять на ногах.

В общей сложности за первый тайм канадцы нанесли 14 ударов по воротам и наработали на 2,16 ожидаемого гола (xG). Но ближе к концу тайма произошло то, чего можно было ожидать. Силы стали оставлять североамериканцев, вследствие чего их прессинг немного ослаб, а концентрация упала. И этим воспользовались матёрые бельгийцы. Пусть первые три попытки забить Миши Батшуайи благополучно запорол, с четвёртой он всё же сумел застать врасплох Милана Боряна. Причём предшествовал этому шикарный заброс Алдервейрелда от своей штрафной. Защитники проспали рывок форварда и позволили тому «расстрелять» голкипера.

Второй тайм получился абсолютно не похожим на первый. Прежнего давления Канада уже не оказывала, да и Бельгия стала гораздо меньше ошибаться у собственной штрафной. Возможно, причиной тому частично стало появление на поле опорника Амаду Онаны и латераля Тома Мёнье. Нет, защитники по-прежнему подолгу разыгрывали мяч, а Тимоти Кастань в одном из эпизодов чуть было не отметился автоголом, но Куртуа успел обработать крайне неудобную передачу. Вратарь «Реала» в целом выступил очень здорово, неоднократно выручал и справедливо получил наивысшую оценку по версии авторитетных статистических порталов FotMob и WhoScored.

Зато у подопечных Роберто Мартинеса стало всё чаще получаться выходить из обороны в атаку. На фоне партнёров традиционно выделялся де Брёйне, подтверждавший статус главной звезды и сильнейшего футболиста «красных дьяволов». И если бы Батшуайи немного бережнее относился к моментам, то Кевин вполне мог оформить ассистентский дубль или хет-трик. Но тот либо затягивал с рывком, либо слишком долго готовил удар. Остальные также не оказывали хавбеку «Манчестер Сити» должной поддержки. Азар пребывал не в идеальной форме, сменивший его Леандро Троссард был очень активен, но непродуктивен.

В последние 15 минут бельгийцы ещё немного сместили крен в сторону защиты и тем самым обнажили проблемы канадцев. В позиционном нападении те практически ничего не могли предъявить и были вынуждены полагаться на забросы в штрафную, большинство из которых становились лёгкой добычей Вертонгена и компании. И всё же пара из них дошла до вышедшего со скамейки Кайла Ларина, а одна даже конвертировалась в неплохой эпизод. Но Куртуа вновь был начеку.

В итоге Бельгия всё же удержала победный счёт и с тремя очками возглавила группу F, но её выступление оставило много вопросов. Наверняка многие скажут, что подопечным Мартинеса во многом повезло. И это неудивительно, учитывая более чем двукратное превосходство Канады по числу ударов (21:9) и колоссальную разницу по ожидаемым голам (2,57 и 0,76). Команда Хердмана оставила очень приятное впечатление, хоть и не смогла повторить достижения Японии и Саудовской Аравии.