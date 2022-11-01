Дубль Торреса, мини-шедевр Ольмо и удачный выход Мораты на замену: как Испания забила семь мячей Коста-Рике на ЧМ-2022

Испания с разгромной победы над Коста-Рикой начала выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре. Подопечные Луиса Энрике доминировали на протяжении всего матча и не позволили сопернику нанести ни одного удара по воротам Унаи Симона, в то время как сами отличились семь раз. Ферран Торрес оформил дубль, Дани Ольмо отметился эффектным голом, а вышедший на замену Альваро Мората не только забил сам, но и ассистировал Гави.

После сенсационных поражений двух топовых сборных — Аргентины и Германии — поклонникам команды Испании наверняка было хоть немного, но боязно. Да, на бумаге она считалась явным фаворитом противостояния с Коста-Рикой, что подтверждали и котировки букмекеров. Коэффициент на победу «красной фурии» был почти в 15 раз меньше, чем на успех их соперников (1,14/17,0 ). Но списывать со счетов подопечных Луиса Фернандо Суареса было слишком опрометчиво, хотя на мундиаль он и привёз довольно невыдающийся состав, костяк которого составляли звёзды прошлых лет. И это говорило не об их высоком уровне, а об отсутствии нового яркого поколения игроков.

Не всё гладко было и у Испании. Иначе Луис Энрике вряд ли решил бы использовать на острие нападения номинального вингера Марко Асенсио, в центре обороны — опорника Родри, а на флангах — возрастных Жорди Альбу и Сесара Аспиликуэту, не всегда проходящих в основу «Барселоны» и «Челси» соответственно. Уже по приезде в Катар наставник лишился Уго Гильямона и Хосе Луиса Гайи, вместо которого в заявку был экстренно внесён Алекс Бальде. Также карты мог спутать и инцидент с кондиционерами. Ряд футболистов простудились в своих номерах и не смогли в полной мере готовиться к старту первенства. В частности, говорилось о плохом самочувствии Альваро Мораты и Дани Карвахаля.

Но всё это не сказалось на стартовой игре испанцев. Они решили не наступать на те же грабли, что аргентинцы и немцы, и уже к 31-й минуте сняли все вопросы о победителе. Пусть Дани Ольмо и Марко Асенсио было необходимо немного пристреляться, но уже со второй попытки оба заставили капитулировать Кейлора Наваса. При этом форвард «Лейпцига» сотворил мини-шедевр. Одним касанием он и обработал, и прокинул мяч себе за спину, после чего развернулся и неотразимо пробил по воротам. Так он стал автором 100-го гола «красной фурии» на чемпионатах мира. До крупного счёт довёл ещё один представитель трио нападения. Альба спровоцировал Оскара Дуарте на фол в штрафной, а Ферран Торрес уверенно реализовал 11-метровый.

По большому счёту после этого встречу уже можно было заканчивать. Костариканцы старались убегать в быстрые контратаки и создавать проблемы испанской обороне, ни разу не выходившей в таком сочетании. Но эти попытки были тщетны. Активнее остальных был молодой и быстрый Хевисон Беннетте, но даже ему не удавалось оставить за спиной возрастного Аспиликуэту. А партнёры толком не поддерживали 18-летнего вингера. За первую половину подопечные Суареса ни разу не потревожили Унаи Симона и ушли в подтрибунку с нулём в графе «ожидаемые голы». Для сравнения, у их соперников этот показатель (xG) составил гроссмейстерские 2,37. И это вкупе с 85% владения мячом и рекордом турнира по числу точных передач за тайм (537). Забегая вперёд, за весь матч их набралось аж 976.

Испания позволила себе немного сбавить темп лишь после того, как забила в четвёртый раз. Неразберихой в обороне Коста-Рики воспользовался всё тот же Торрес, ставший пятым автором дубля на этом мундиале. Нападающий «Барселоны» составил компанию Эннеру Валенсии, Букайо Саке, Мехди Тареми и Оливье Жиру, поделив с ними первое место в гонке бомбардиров. И сразу после этого покинул поле. Шанс проявить себя получил Мората.

В итоге именно форвард «Атлетико» подвёл черту под унижением костариканцев. Уже в компенсированное время он откликнулся на передачу Ольмо и обошёл легендарного Фернандо Морьентеса по забитым мячам за национальную команду, а до этого ещё и выступил в роли ассистента. Не сумев реализовать выход один на один с Навасом, Мората не растерялся и исполнил тончайший заброс на ворвавшегося в штрафную Гави. Хавбек «Барселоны» эффектно пробил в касание и вновь оставил не у дел вратаря «Пари Сен-Жермен». Не поучаствовал Альваро лишь в голе Карлоса Солера, также вышедшего со скамейки запасных.

Что до Коста-Рики, то ей не помогло даже появление на поле опытнейшего Брайана Руиса. Номинальные гости так и не сподобились ни на один удар по воротам Симона и потерпели сокрушительное поражение со счётом 0:7. Испания же одержала пока самую крупную победу на нынешнем чемпионате мира и подтвердила статус фаворита.