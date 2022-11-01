Шоковая терапия: Япония отбивалась 70 минут, а потом дважды забила и победила Германию на ЧМ по футболу

Сборная Германии по футболу потерпела сенсационное поражение от команды Японии на ЧМ-2022. На протяжении всего матча четырёхкратные чемпионы мира владели подавляющим преимуществом и нанесли по воротам соперника 25 ударов, но смогли отличиться лишь с пенальти на 33-й минуте. Илкай Гюндоган наказал Сюити Гонду за неоправданный фол за пределами вратарской. Но после перерыва голкипер исправился и совершил в общей сложности восемь сейвов, а японцы в концовке перевернули игру с ног на голову. В течение девяти минут вышедшие на замену Рицу Доан и Такума Асано дважды поразили ворота Мануэля Нойера.

Чемпионат мира в Катаре — особенный для сборной Германии, ведь команда горит желанием реабилитироваться перед болельщиками за два подряд неудачных турнира. На мундиале в России немцы даже не вышли из группы, а на Евро-2020 с огромным трудом пробились в 1/8 финала и сразу же уступили Англии.

На этом закончилась 15-летняя эра Йоахима Лёва. Его место занял Ханс-Дитер Флик, собравший все возможные трофеи с «Баварией». И, как и в случае с мюнхенцами, ему удалось взбодрить команду. Под его руководством сборная на одном дыхании завершила отборочный этап ЧМ-2022, одержав семь побед подряд. Правда, в Лиге наций столь же успешно выступить не получилось: третье место в компании с Италией, Венгрией и Англией. Однако куда важнее было проявить себя на мундиале.

В Катаре Бундестим, как и другие топ-сборные, получила возможность стартовать в комфортном режиме. В первом туре её ждала встреча пусть с крепкой, но уступающей в классе Японией. К тому же Флик мог рассчитывать практически на всех сильнейших, за исключением Лероя Зане, столкнувшегося с проблемами с коленом.

Что касается состава Германии, по большей части его можно было предсказать заранее. Однако некоторые позиции всё же вызывали вопросы, например, правый край обороны, который в матчах Лиги наций закрывали несколько человек. В итоге Флик решил переместить сюда Никласа Зюле, а в центре обороны сделал ставку на дуэт Нико Шлоттербека и Антонио Рюдигера.

В опорной зоне пару Йозуа Киммиху составил Илкай Гюндоган, а не Леон Горецка. Наконец, в атакующей группе появился 19-летний хавбек «Баварии» Джамал Мусиала. Вместе с Томасом Мюллером и Сержем Гнабри они поддерживали расположившегося на острие Кая Хаверца, оформившего дубль в сентябрьской встрече с Англией.

Казалось, японцы в состоянии как минимум дать бой фавориту, однако его преимущество получилось по-настоящему подавляющим. В первом тайме команда владела мячом 81% времени и нанесла 14 ударов (шесть — в створ) против одного у соперника.

Причём подопечные Хадзимэ Мориясу начали встречу достаточно активно. Они стремились ловить оппонентов на ошибках в центре поля и проводить быстрые контратаки. По правому флангу регулярно совершал забеги Дзюня Ито, а впереди ждал своего шанса лёгкий Дайдзэн Маэда, способный убежать от неповоротливых Рюдигера и Шлоттербека.

И уже на восьмой минуте эта связка сработала. Гюндоган допустил потерю на своей половине, и «синие самураи» моментально убежали вперёд. Ито промчался по краю и выполнил прострел в штрафную на Маэду, который замкнул его на дальнем углу вратарской. Однако форвард находился в очевидном положении вне игры, и судья отменил гол.

В дальнейшем немцы только увеличивали давление. Они плели комбинации у чужой штрафной и запутывали соперника постоянными перемещениями. В атакующей линии Мюллер, Гнабри и Мусиала менялись местами. А большая часть атак шла через левый фланг, где юной звезде «Баварии» помогал Давид Раум. Дисциплинированные японцы поначалу держали строй и организованно перекрывали все зоны. Однако постоянно обороняться в таком темпе и не допускать ошибок было просто невозможно.

Постепенно у Германии начали появляться моменты. А по истечении получаса встречи команда заработала пенальти. Раума забыли в чужой штрафной, и Киммих сразу же выдал на него идеальную передачу. Сюити Гонда попытался выбить мяч у защитника из-под ног, но не успел и сбил его. Арбитр сразу указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Гюндоган.

В дальнейшем Бундестим неоднократно могла увеличить преимущество в счёте, но выше всяких похвал действовал голкипер, совершивший несколько запоминающихся сейвов. Однако уже в добавленное к первому тайму время и он был бессилен, когда Хаверц с пары метров замкнул прострел партнёра. Но судья при помощи ассистентов зафиксировал офсайд. А перед самым уходом в раздевалку дебютный удар нанесли японцы. Маэда головой отправил мяч мимо дальнего угла.

Однако во втором тайме в Дохе произошло настоящее чудо. Казалось, немцы продолжат на классе владеть преимуществом и обязательно забьют свой дежурный мяч. И моменты у них имелись. Например, Гюндоган был близок к тому, чтобы оформить дубль, но пробил в штангу.

Японцы, к их чести, не стали прижиматься к воротам в надежде пропустить как можно меньше. С одной стороны, они перешли на схему с тремя центральными защитниками после замены Такефусы Кубо на Такэхиро Томиясу. Это добавило надёжности на своей половине. С другой — «синие самураи» начали активнее проводить быстрые контратаки. Да и соперники позволяли им это делать. Великолепно сработали и другие перестановки Мориясу. Так, подуставший Маэда уступил место на поле Такуме Асано, и тот в итоге стал одним из главных героев противостояния. Добавил активности впереди и Каору Митома, заменивший Юто Нагатомо. С их появлением команда принялась смелее пользоваться неповоротливостью центральных защитников и провалами в опорной зоне. Чтобы решить эту проблему, Флик даже выпустил Горецку вместо Гюндогана.

При этом у немцев была отличная возможность поставить точку во встрече на 70-й минуте, но четыре спасения подряд совершил Гонда. Особенно запомнились его чудо-сейвы после удара Рюдигера в упор и добивания Йонаса Хофмана.

Дальше сработал знаменитый футбольный принцип «не забиваешь ты — забивают тебе». Забросы японцев становились всё опаснее и должны были рано или поздно дать результат. Первый звонок фаворит не услышал, когда Мануэль Нойер чудом парировал выстрел Асано, а Хироки Сакаи на добивании пробил выше.

А спустя пару минут «синие самураи» всё же наказали вальяжных соперников. И вновь сработала рокировка Мориясу. Только появившийся на поле Такуми Минамино, получив прекрасный разрезающий пас от партнёра в штрафную, выполнил прострел. Нойер отразил его, но прямо на ещё одного резервиста Рицу Доана, который не имел права промахнуться.

Шокированные немцы попытались организовать массированное наступление, а Флик бросил в бой Марио Гётце и Никласа Фюллькруга. Однако его замены результата не дали. Фаворит атаковал будто на автомате, не особо веря в спасение. Зато соперники поймали кураж и сражались до конца в каждом эпизоде.

А потому их победа в конечном итоге стала абсолютно заслуженной. И вновь успех принесла контратака. Асано после выноса со своей половины легко поставил корпус Шлоттербеку в штрафной и почти с нулевого угла отправил мяч в сетку мимо шокированного Нойера.

На то, чтобы отыграться, у Бундестим оставалось достаточно времени, ведь судья добавил семь минут. Однако деморализованные чемпионы мира 2014 года не сумели создать ни одного опасного момента и пошли по пути Аргентины: стартовали с сенсационного поражения в матче, где вели в счёте. Казалось, с Фликом команда откроет новую главу, но пока она продолжает писать старую. Предыдущий мундиаль Германия начала с поражения от Мексики, а завершила осечкой в противостоянии со сборной Южной Кореи. Японцы же сотворили настоящее чудо и продемонстрировали несгибаемый характер. А Мориясу проявил себя гением замен и грамотными рокировками спас казавшуюся безнадёжной встречу.