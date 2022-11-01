Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ-2022

Сборная Германии потерпела поражение от команды Японии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 1:2.

В составе сборной Японии забитыми мячами отметились нападающие Рицу Доан и Такума Асано.

У команды Германии единственный мяч с пенальти забил полузащитник Илкай Гюндоган.

Таким образом, Япония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E. Германия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Также в группе C выступают команды Испании и Коста-Рики, которые сыграют между собой сегодня, 23 ноября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем с Японией из-за запрета радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.