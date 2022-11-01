Игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем с Японией из-за запрета радужных повязок на ЧМ-2022
Игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу с командой Японии.
Таким образом, немецкие футболисты выразили своё отношение к запрету Международной федерации футбола (ФИФА) носить радужные капитанские повязки в поддержку ЛГБТ.
Встреча Германии с Японией проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.
Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.