Игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем с Японией из-за запрета радужных повязок на ЧМ-2022

Игроки сборной Германии прикрыли рты руками перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу с командой Японии.

Таким образом, немецкие футболисты выразили своё отношение к запрету Международной федерации футбола (ФИФА) носить радужные капитанские повязки в поддержку ЛГБТ.

Встреча Германии с Японией проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.